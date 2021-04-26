«Свидание»: презентация альбома «Музыка глаз»

Группа «Свидание» — московский коллектив, основанный в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти вместе с братьями Иваном (гитара) и Дмитрием (бас) Галицкими, позже к ним присоединился барабанщик Роман Гатчин. На счету группы один EP и три альбома, лаконично названные «Первое», « 2» и «III».

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.