«Свидание»: презентация альбома «Музыка глаз»

Группа «Свидание» — московский коллектив, основанный в 2015 году вокалистом Андреем Зеберти вместе с братьями Иваном (гитара) и Дмитрием (бас) Галицкими, позже к ним присоединился барабанщик Роман Гатчин. На счету группы один EP и три альбома, лаконично названные «Первое», « 2» и «III».
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Их музыка — это романтика десятых и музыка городской влюблённости. Обаятельные инструменталы тут сливаются с лирикой Андрея Зеберти, соединяющей литературу серебряного века со столичной жизнью сегодняшнего дня — получается вневременная музыка, которая уместно звучит и в плейлистах нынешних двадцатилетних, при этом вызывая приятную ностальгию у их родителей.
За эти четыре года вокруг «Свидания» сложилась преданная фан-база молодых, думающих и чувствующих людей. Их главная на сегодня песня называется «Случайная любовь», а у клипа на песню «Любовь» (в кадре группа «Мы») - более миллиона просмотров на YouTube. Новый лонгплей «Музыка глаз» был тепло встречен поклонниками, которым так не хватало романтической и душевной лирики в уходящем году.