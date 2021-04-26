Страны, власти которых сами заплатят вам за переезд

Несмотря на перенаселение планеты в целом, в мире есть такие города, где власть заинтересована в увеличении населения. Доходит и до такого, что приезжих готовы поддерживать материально. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Коннектикут, США

Коннектикут — штат на северо-востоке США со всей необходимой инфраструктурой и культурными объектами. Власти города Нью-Хейвен в Коннектикуте предлагают желающим переехать поддержку общей суммой в $ 80 000. Помощь осуществляется для покупки дома, обустройства его энергосберегающими функциями и пр. Живя здесь, вы сможете быть на побережье Лигурийского моря, которое славиться своей красивой прибрежной зоной.

Шан-дю-Буль, Франция

В небольшой коммуне в Нормандии проживало всего 380 человек. Молодежь начала массово покидать город из-за безработицы. Мэр Патрик Мадлен решил исправить ситуацию и выставил участки земли площадью от 900–1 000 кв. м на продажу по цене 1 за 1 кв. м. Идея сработала и за год количество жителей увеличилось вдвое и продолжает расти. Условие продажи одно — построить дом в течение 1 года.

Мисима, Япония