Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Ученые совершили неожиданное открытие в глубинах океана

Lenta.ruиещё 2
3 часа назад
Исследователи впервые зафиксировали передвижение морских губок, которые ранее считались сидячими организмами. О неожиданном открытии сообщается в статье, опубликованной в журнале Current Biology.
Ученые совершили неожиданное открытие в глубинах океана
Фото: Lenta.ru Lenta.ru
Ученые обследовали подводные горы хребта Лангсет в Северном Ледовитом океане с помощью необитаемого подводного аппарата. Они обнаружили следы, которые оставили за собой морские губки — многоклеточные животные, которые прикреплены к дну и фильтруют воду, снабжая себя питательными веществами. Они лишены тканей и органов и состоят из различных клеток, образующих как поверхность тела, так и внутренние каналы, через которые проходит вода.
Имеются свидетельства, что губки на самом деле способны совершать перемещения благодаря сокращению и расширению тел. Это позволяет им избегать неблагоприятных условий окружающей среды, находить места с большим количеством пищи и распределяться после размножения.
Исследователи обнаружили в следах губок остатки спикул — минеральных структурных элементов, выполняющих опорную функцию и, по-видимому, отделяющихся от тела во время передвижения.
Специалисты полагают, что шиповидные фрагменты могут служить источником пищи для других губок. Были исключены альтернативные объяснения, например, воздействие со стороны быстрых течений и оседаний склонов.
Места,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители