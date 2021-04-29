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Группа «BrainStorm» выступит в Москве и Санкт-Петербурге с программой «Ты не один»

Партнерский материал
21 минуту назад
Санкт-Петербург, клуб «А2 Green Concert» - 13 мая 2021 года.
Группа «BrainStorm» выступит с программой «Ты не один»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Москва, «Главклуб» - 14 мая и 16 мая 2021 года.
Свершилось, «BrainStorm» едут к нам с долгожданными концертами!
«BrainStorm» не были в России больше года и дадут сразу три весенних концерта – 13 мая в Санкт-Петербурге, 14 и 16 мая в Москве. В сет-лист обязательно войдет «большая пятерка BrainStorm» - «Maybe», «Скользкие улицы», «Ветер», «На заре» и «Выходные», а также новый релиз «Feels», который выйдет 21 апреля.
«Ты не один» значится на майских афишах «BrainStorm», но речь идет ни о песне, ни о концертной программе. Тогда о чем? Повод для выступлений у группы очень весомый и, можно сказать точно, – такого в 30-летней истории «BrainStorm» еще не было.
Весь локдаун «BrainStorm» ежедневно оставались на связи со слушателями через официальные соцсети группы: прямые эфиры, квесты, песни онлайн, уроки латышского языка и громкие премьеры онлайн. Будьте уверены, что на концертах в мае ребята вас основательно удивят.
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