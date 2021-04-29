Группа «BrainStorm» выступит с программой «Ты не один»

Санкт-Петербург, клуб «А2 Green Concert» - 13 мая 2021 года.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Москва, «Главклуб» - 14 мая и 16 мая 2021 года.

Свершилось, «BrainStorm» едут к нам с долгожданными концертами!

«BrainStorm» не были в России больше года и дадут сразу три весенних концерта – 13 мая в Санкт-Петербурге, 14 и 16 мая в Москве. В сет-лист обязательно войдет «большая пятерка BrainStorm» - «Maybe», «Скользкие улицы», «Ветер», «На заре» и «Выходные», а также новый релиз «Feels», который выйдет 21 апреля.

«Ты не один» значится на майских афишах «BrainStorm», но речь идет ни о песне, ни о концертной программе. Тогда о чем? Повод для выступлений у группы очень весомый и, можно сказать точно, – такого в 30-летней истории «BrainStorm» еще не было.