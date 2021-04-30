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Куда проще переехать российскому пенсионеру

Елизавета Назарова
5 часов назад
Многие люди задумываются о том, чтобы в старости уехать из страны и переехать за границу, ведь для многих выход на пенсию означает начало новой жизни. Люди находят себе новые хобби, развлечения, путешествуют и переезжают в другие страны. "Рамблер" рассказывает, куда проще всего переехать жить российскому пенсионеру.
Куда проще переехать российскому пенсионеру
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Болгария

Очень часто пенсионеры из России переезжают в Болгарию. Эта страна комфортна тем, что там легко получить ВНЖ, а также там дешевая недвижимость в небольших приморских поселках. Многие жители городов в Болгарии разговаривают на русском и понимают его из-за большого количества туристов и схожести диалектов. Кроме того, в Болгарии все очень дешево, за исключением услуг ЖКХ. Из минусов можно также отметить низкий уровень медицины, а также короткий купальный сезон, который длится с конца июня до августа. В сентябре на курортах Болгарии сезон уже завершен.

Турция

Россияне настолько привыкли отдыхать в Турции, что довольно часто переезжают туда на пенсию. Для людей на пенсии там сплошные плюсы. Одним из самых больших является то, что большинство жителей Турции свободно разговаривают на русском из-за туристического трафика. Вторым плюсом считается климат, так как в Турции тепло даже зимой. Для жизни можно выбрать курортные города, а тем, кто привык к мегаполисам, советуют выбирать Стамбул.

Израиль

Среди некоторых граждан России очень популярен переезд в Израиль благодаря программе "возвращение", по которой люди, имеющие еврейские корни, могут получить израильский паспорт. Так многие пенсионеры получают ВНЖ и живут в стране в хорошим климатом и высоким уровнем медицины. Однако и те, у кого нет еврейских корней, могут толе получить ВНЖ, но это гораздо сложнее и занятая этим можно еще до выхода на пенсию, например, получить приглашение на работу или поехать учиться.
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