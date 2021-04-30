Куда проще переехать российскому пенсионеру

Многие люди задумываются о том, чтобы в старости уехать из страны и переехать за границу, ведь для многих выход на пенсию означает начало новой жизни. Люди находят себе новые хобби, развлечения, путешествуют и переезжают в другие страны. "Рамблер" рассказывает, куда проще всего переехать жить российскому пенсионеру.

Болгария

Очень часто пенсионеры из России переезжают в Болгарию. Эта страна комфортна тем, что там легко получить ВНЖ, а также там дешевая недвижимость в небольших приморских поселках. Многие жители городов в Болгарии разговаривают на русском и понимают его из-за большого количества туристов и схожести диалектов. Кроме того, в Болгарии все очень дешево, за исключением услуг ЖКХ. Из минусов можно также отметить низкий уровень медицины, а также короткий купальный сезон, который длится с конца июня до августа. В сентябре на курортах Болгарии сезон уже завершен.

Турция

Россияне настолько привыкли отдыхать в Турции, что довольно часто переезжают туда на пенсию. Для людей на пенсии там сплошные плюсы. Одним из самых больших является то, что большинство жителей Турции свободно разговаривают на русском из-за туристического трафика. Вторым плюсом считается климат, так как в Турции тепло даже зимой. Для жизни можно выбрать курортные города, а тем, кто привык к мегаполисам, советуют выбирать Стамбул.

Израиль