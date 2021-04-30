Открыт самый длинный подвесной пешеходный мост в мире

В Португалии открыли самый длинный в мире подвесной пешеходный мост, который расположился в геопарке Арока. Об этом сообщает CNN.

Длина моста — 516 метров, он проложен над рекой Пайва на высоте 176 метров. Подвесной мост поддерживается стальными тросами и двумя огромными V-образными башнями. Перила и настил выполнены из жесткой открытой сетки, поэтому под собой посетители будут видеть ущелье. Переход через весь мост занимает около 10 минут.

CNN

Строительство моста, спроектированного португальской студией, заняло два года и завершилось в июле 2020 года, но из-за пандемии открытие перенесли почти на год. Мост обошелся в 2,3 миллиона евро.