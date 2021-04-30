Фестиваль «ЖАРА»: 5 дней грандиозного open-air

С 23 по 27 июня Москву ждёт громкое событие этого года – V международный музыкальный фестиваль «ЖАРА», который впервые пройдет в России. Пять дней захватывающего музыкального шоу на трех сценах, более 200 топовых артистов и около 30 тысяч зрителей, которых ждет множество сюрпризов и активностей на свежем воздухе.
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Зрителей ждут пять дней эффектных сценических номеров, уникальная шоу-программа, любимые хиты и новинки от популярных исполнителей, а также зоны с активностями, специально разработанное для фестиваля меню от лучших шеф-поваров и многое другое!
Техническое оснащение фестиваля порадует даже самых искушенных любителей музыки. В Лужниках, под открытым небом будут возведены три сцены – главная сцена и две дополнительные. После каждого концертного дня будет происходить трансформация сценического пространства – светового и видео оборудования, что позволит зрителям ежедневно видеть новую сценографию и декорации. Длительность каждого концерта около 5 часов в день и порядка 90 песен! Концертные номера артистов будут неповторимы и специально подготовлены режиссерско-постановочной группой. Открытие и закрытие фестиваля запомнится зрителям грандиозным салютом.
- 90 фур и около 40 000 тонн концертного оборудования!
- 1000 человек технического персонала
- 14 дней круглосуточных монтажных работ!
- 2000 световых приборов!
- Более 50 звукорежиссеров!
- 1000 м2 – общая площадь всех LED-экранов на площадке!
- 500 файлов с концертной графикой!
- Общая площадь главной сцены – более 1000 м2!
- Лазерные конструкции партеров и ВИП-партеров!
- 10 тонн металла для изготовления декораций!
- 3 км подсветки декораций!
- 150 позиций реквизита для постановочных номеров!
- Около 2-х тонн пиротехники!
- 3000 выстрелов салюта!
Всё начнётся 23 июня: ЖАРА
стартует гала-открытием
с самыми громкими хитами. Во второй день пройдет творческий вечер Дмитрия Маликова
, после – хиты 2000’х
в исполнении популярных звезд. 25 июня зрителей ждут творческие вечера Игоря Николаева
и Олега Газманова
при участии приглашенных артистов. 26 июня – концерт «Григорий Лепс & Friends»
, а также суперхиты 90’х
, а 27 июня, в заключительный день, состоится грандиозный гала-концерт
.
Поклонники фестиваля смогут оценить масштаб шоу из любой точки мира – трансляцию всех дней традиционно покажет «Первый канал».
Состав участников: Филипп Киркоров, Макс Барских, Мари Краймбрери, Artik & Asti, #2Маши, HammAli & Navai, Loboda, Тимати, Полина Гагарина, Сергей Лазарев, Диана Арбенина, Александр Панайотов, Алексей Чумаков, Алена Свиридова, Альбина Джанабаева, Анастасия Спиридонова, Ани Лорак, Клава Кока, Артур Пирожков, Валерий Меладзе, Николай Расторгуев, Николай Басков, Тамара Гвердцители, Валерия, Ваня Дмитриенко, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Винтаж, Юлия Ковальчук, Владимир Кузьмин, Глюк'Oza, Город 312, Григорий Лепс, Денис Клявер, Дискотека авария, Дмитрий Маликов, Ёлка, Звонкий, Земляне, Зомб, Фогель, Иванушки Int, Сосо Павлиашвили, Игорь Николаев, Интарс Бусулис, Ирина Дубцова, A'Studio, Александр Буйнов, Юлианна Караулова, Кристина Орбакайте, Лада Дэнс, Лариса Долина, Лена Темникова, Леонид Агутин, Олег Газманов, Алсу, Лолита, Любовь Успенская, Анита Цой, Анна Седокова, Людмила Соколова, Люся Чеботина, Марина Федункив, Маша Вебер, Митя Фомин, МОТ, На-На, Наталья Гордиенко, Наташа Королева, Никита Киоссе, Жасмин, Зара, Слава, Тимур Родригез, Хабиб, Эллаи, Andro, Brandon Stone, Burito, Cosmos Girls, Elman, Emin, Gafur, Gavrilina, Iowa, Jony, Karna.val, Manizha, Mia Boyka, Natan, Nyusha, Pivovarov, Pizza, Polina, Rakhim, Rasa, Rauf & Faik, T-Killah, Даня Милохин, Tsoy, Turken, Vlade Kay
и многие-многие другие!
Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» впервые прошел в 2016 году в Баку и сразу получил статус самого ожидаемого и обсуждаемого летнего мероприятия. Концертные дни фестиваля собирают более 200 артистов, 10 000 зрителей в день и более 150 000 000 телезрителей в России и СНГ. Фестиваль знаменит яркими номерами, неожиданными коллаборациями звезд, премьерами песен и неповторимой летней атмосферой.