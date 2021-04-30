Фестиваль «ЖАРА»: 5 дней грандиозного open-air

С 23 по 27 июня Москву ждёт громкое событие этого года – V международный музыкальный фестиваль «ЖАРА», который впервые пройдет в России. Пять дней захватывающего музыкального шоу на трех сценах, более 200 топовых артистов и около 30 тысяч зрителей, которых ждет множество сюрпризов и активностей на свежем воздухе.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Зрителей ждут пять дней эффектных сценических номеров, уникальная шоу-программа, любимые хиты и новинки от популярных исполнителей, а также зоны с активностями, специально разработанное для фестиваля меню от лучших шеф-поваров и многое другое!

Техническое оснащение фестиваля порадует даже самых искушенных любителей музыки. В Лужниках, под открытым небом будут возведены три сцены – главная сцена и две дополнительные. После каждого концертного дня будет происходить трансформация сценического пространства – светового и видео оборудования, что позволит зрителям ежедневно видеть новую сценографию и декорации. Длительность каждого концерта около 5 часов в день и порядка 90 песен! Концертные номера артистов будут неповторимы и специально подготовлены режиссерско-постановочной группой. Открытие и закрытие фестиваля запомнится зрителям грандиозным салютом.

Пресс-служба

Фестиваль ЖАРА в цифрах:

90 фур и около 40 000 тонн концертного оборудования!

1000 человек технического персонала

14 дней круглосуточных монтажных работ!

2000 световых приборов!

Более 50 звукорежиссеров!

1000 м2 – общая площадь всех LED-экранов на площадке!

500 файлов с концертной графикой!

Общая площадь главной сцены – более 1000 м2!

Лазерные конструкции партеров и ВИП-партеров!

10 тонн металла для изготовления декораций!

3 км подсветки декораций!

150 позиций реквизита для постановочных номеров!

Около 2-х тонн пиротехники!

3000 выстрелов салюта!

ЖАРА стартует гала-открытием с самыми громкими хитами. Во второй день пройдет творческий вечер Дмитрия Маликова, после – хиты 2000’х в исполнении популярных звезд. 25 июня зрителей ждут творческие вечера Игоря Николаева и Олега Газманова при участии приглашенных артистов. 26 июня – концерт «Григорий Лепс & Friends», а также суперхиты 90’х, а 27 июня, в заключительный день, состоится грандиозный гала-концерт. Всё начнётся 23 июня:стартуетс самыми громкими хитами. Во второй день пройдет творческий вечер, после –в исполнении популярных звезд. 25 июня зрителей ждут творческие вечерапри участии приглашенных артистов. 26 июня – концерт, а также, а 27 июня, в заключительный день, состоится грандиозный

Поклонники фестиваля смогут оценить масштаб шоу из любой точки мира – трансляцию всех дней традиционно покажет «Первый канал».

Пресс-служба

Пресс-служба