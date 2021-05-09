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Испанцы танцевали на улицах в первую ночь без COVID-ограничений

News.ruиещё 1
20 часов назад
Жители Испании уличными танцами отметили первую ночь без ограничений на фоне пандемии COVID-19. Режим ЧП действовал в стране с октября 2020-го. Он истёк 8 мая в 22:00 по местному времени, пишет газета El País.
Испанцы танцевали на улицах в первую ночь без COVID-ограничений
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
В Мадриде в ночь на 9 мая граждане заполнили городские кварталы, а также центральную площадь Пуэрта-дель-Соль. Они веселились, употребляли спиртные напитки и скандировали различные лозунги.
В Барселоне несколько сотен жителей собирались ночью в разных частях города, в том числе у здания Верховного суда. Они также устроили танцы, пили алкоголь, пренебрегали социальной дистанцией.
Отмена режима ЧП позволит испанцам не только посещать бары или собираться на пикники в парке, но и путешествовать между регионами. Из-за ограничительных мер несрочные поездки были запрещены, и многие с нетерпением ждали возможность навестить родных, проживающих в других городах.
Ранее сообщалось, что испанская Ла Лига открыла расследование в отношении футболистов «Барселоны», которые в полном составе собрались в доме Лионеля Месси на командный обед. Поводом для проверки стало возможное нарушение коронавирусного протокола. Футболисты команды собрались в доме капитана «Барселоны», чтобы отпраздновать победу в чемпионате Примеры — в последнем туре каталонцы выиграли у «Валенсии» со счётом 3:2. Также обед должен был сплотить коллектив перед важным матчем за чемпионство с «Атлетико», намеченным на 8 мая.
Места,Лионель Месси,
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