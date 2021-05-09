Испанцы танцевали на улицах в первую ночь без COVID-ограничений

Жители Испании уличными танцами отметили первую ночь без ограничений на фоне пандемии COVID-19. Режим ЧП действовал в стране с октября 2020-го. Он истёк 8 мая в 22:00 по местному времени, пишет газета El País.

В Мадриде в ночь на 9 мая граждане заполнили городские кварталы, а также центральную площадь Пуэрта-дель-Соль. Они веселились, употребляли спиртные напитки и скандировали различные лозунги.

В Барселоне несколько сотен жителей собирались ночью в разных частях города, в том числе у здания Верховного суда. Они также устроили танцы, пили алкоголь, пренебрегали социальной дистанцией.

Отмена режима ЧП позволит испанцам не только посещать бары или собираться на пикники в парке, но и путешествовать между регионами. Из-за ограничительных мер несрочные поездки были запрещены, и многие с нетерпением ждали возможность навестить родных, проживающих в других городах.