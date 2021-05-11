Татьяна Буланова 20 мая в клубе «1930 Moscow»

20 мая 2021 года любимая артистка поднимется на сцену московского концертного клуба «1930 Moscow». В этот вечер прозвучат лучшие произведения из репертуара певицы. Ещё одним формальным поводом для концерта стало 30-летие со дня победы на творческом конкурсе «Шлягер-1991», на котором впервые прозвучала песня «Не плачь», после чего группу «Летний Сад» и её юную солистку Таню Буланову узнала вся страна.