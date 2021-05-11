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Татьяна Буланова с вашими любимыми песнями 20 мая в клубе «1930 Moscow»

Партнерский материал
7 часов назад
Татьяна Буланова — заслуженная артистка России, легенда российской эстрады. Каждый сольный концерт певицы в Москве становится настоящим событием, которое собирает поклонников со всей страны.
Татьяна Буланова 20 мая в клубе «1930 Moscow»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
20 мая 2021 года любимая артистка поднимется на сцену московского концертного клуба «1930 Moscow». В этот вечер прозвучат лучшие произведения из репертуара певицы. Ещё одним формальным поводом для концерта стало 30-летие со дня победы на творческом конкурсе «Шлягер-1991», на котором впервые прозвучала песня «Не плачь», после чего группу «Летний Сад» и её юную солистку Таню Буланову узнала вся страна.
20 мая станцуем и споём все вместе наши любимые песни: «Не плачь», «Ясный мой свет», «Мой ненаглядный», «Синее море», «Как жаль», а также услышим новые произведения из репертуара певицы, которые уже успели полюбиться публике: «Я буду думать о хорошем», «Разные судьбы» и др.
Ведущий концерта — Артём Анчуков.
20 мая, концертный клуб «1930 Moscow»: г. Москва, Партийный переулок, д. 1, корп. 6.
Места,Артем Анчуков,Татьяна Буланова,
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