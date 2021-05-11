Комик назвал худший российский город для выступления

Популярный стендап-комик Идрак Мирзализаде назвал худший город России, в котором ему когда-либо приходилось выступать. Этим он поделилась в эфире подкаста «Время от времени» на YouTube.
Фото: @standup_cafe@standup_cafe
«Орел — это худший город для выступления. Там было такое, что зрители просто молчат все выступление. Они даже не перебивают. Меня это злило так»,
— заявил Идрак. Комик вспомнил, что приезжал туда дважды, и оба раза складывалось впечатление, будто он выступал на благотворительном вечере.
Однажды, чтобы вызвать хоть какую-нибудь реакцию, он начал оскорблять «все вокруг», однако так ничего и не добился:
«Они не отреагировали ни на что. Я просто сказал "Спасибо большое, до свидания" и ушел».