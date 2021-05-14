Тайна коварного озера Бросно

Всем известно знаменитое озеро Лох-Несс, в котором, якобы, живет таинственное чудовище. Есть на нашей планете и другие таинственные водоемы, которые внушают страх, но вместе с тем, словно магнитом, притягивают к себе туристов. Одним из таких загадочных мест является российское озеро Бросно. Чем оно знаменито, читайте в материале “Рамблера”.

Фото: @svetlanaalexeevna_f @svetlanaalexeevna_f

Озеро Бросно расположено в глухом лесу Тверской области и с давних времен является предметом изучения исследователей. Дело в том, что, согласно легенде, в водоеме живет страшное чудище, за что озеро называют русским Лох-Нессом.

Первые упоминания о монстре озера Бросно относятся ко времени монголо-татарского нашествия. Согласно легенде, войска хана Батыя сделали привал на побережье водоема. Ночью воинов встревожил сильный плеск воды, а затем они увидели, как на берег выбралось огромное чудовище, которое напало на людей. Войско в ужасе разбежалось. Батый посчитал это дурным знаком и приказал войску отступить.

Позже были и другие свидетельства встречи с монстром. Во время Великой Отечественной войны чудовище, согласно рассказам местных жителей, проглотило немецкого летчика, катапультировавшегося из подбитого самолета в воды озера. Некоторые утверждают, что видели чешуйчатую голову монстра, изредка появляющуюся над поверхностью озера, уже и в наши дни.

Подобные рассказы вызывали и по сей день вызывают интерес не только обычных людей, но и скептически настроенных ученых. Исследователи прежде всего провели замеры глубины озера. Максимальная глубина Бросно, согласно их заявлению, составила 43 метра, хотя ранее считалось, что озеро гораздо глубже: около 90 метров. Новые факты поселили сомнения в том, что в не слишком глубоком водоеме может обитать огромный монстр.