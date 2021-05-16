Жуткие легенды о Москве

Вы уверены, что знаете все московские маршруты? А что вы скажете про эти мистические места?

Фото: Pixabay Pixabay

Актеркины пруды

Названы так, потому что немало актрис из домашнего театра усадьбы Шереметовых утопились в них. На самом деле легенды ходят не только про пруды, но и про весь район Останкино. Как утверждают старожилы, страшные мифы родились из-за того, что раньше на месте этого района было кладбище самоубийц.

Голосов овраг в Коломенском

По одной из версий, название происходит от созвучного имени языческого бога Волоса. И правда, в этих окрестностях археологи находили следы древних поселений славянских язычников. Но есть и другая версия: здесь таинственным образом пропадали люди, а по ночам, если спуститься в овраг, слышатся их голоса.

Особняк Берии на Малой Никитской улице

Говорят, что рядом с домом, в котором жил Берия, можно услышать звуки мотора, хлопающих дверей и даже женские крики. По слухам, в подвале дома обнаружили камеру пыток для «свиданий» наркома с девушками, которых он лично высматривал на улицах, а затем их привозили ему на «воронках».

Призрак Кузнецкого моста

На этой улице живет призрак любовницы Саввы Морозова Жужу. Она погибла под колесами встречной кареты, когда выбежала из своего экипажа, услышав с улицы поразившую ее новость о том, что Савва Морозов покончил с собой. По легенде, если девушка встретит ее призрак, то это сулит ей разлуку с любимым.

"Часы" на доме графа Мусина-Пушкина

Когда-то на месте белой доски-трапеции между окнами второго этажа были мистические солнечные часы, которые смастерил колдун Яков Брюс для хозяев дома, которые лишь посмеялись над ним. Обидевшись, Яков завещал часам предсказывать плохое. Говорят, перед войнами белая трапеция становилась кровавой.

Дом купца Игумнова на Большой Якиманке

Согласно легенде, богатый промышленник Игумнов построил особняк в модном в то время псевдорусском стиле для своей любовницы. Но затем разыгралась настоящая драма: он уличил ее в измене и замуровал неверную заживо в стенах особняка.

Басурманские склепы