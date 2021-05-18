7 самых страшных лесов планеты

Лес часто кажется чем-то жутким и таинственным. Недаром мировой фольклор полон историй о том, как в лесную глушь заводили и бросали несчастных детей и молодых девиц, как там орудовали разбойники, хищники и разнообразная нечисть. Сегодня мы расскажем о лесах, которые могут вселять страх благодаря аномалиям, легендам, историческим фактам и опасным обитателям.

Фото: BigPicture.ru BigPicture.ru

Пьяный лес

На берегу Оки недалеко от села Тырново в Рязанской области растет так называемый Пьяный лес — это прямоугольник криворастущих хвойных деревьев. Любопытно, что изогнулись и переплелись в этом месте только хвойные деревья, а лиственные стоят прямые, как обычно. Исследователи и ученые неоднократно пытались разгадать загадку Пьяного леса и сошлись во мнении, что имеет место геомагнитная аномалия.

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Кривой лес встречается в некоторых местах планеты, в том числе он есть на Куршской косе на побережье Балтийского моря. Там хвойные деревья выглядят так, как будто их сгибал и закручивал великан, из-за чего лес получил название Танцующий.

По одной из научных версий, причиной искривления могла стать реакция деревьев на вихревое магнитное поле: оно закрутило оси деревьев и создало необычайный пейзаж.

Также аномальное криволесье можно увидеть в окрестностях деревни Нове Царново в Западной Польше. Около 400 искривленных деревьев, повернутых на север, были посажены немцами во время оккупации в 1930 году. По предположению ученых, из гнутой древесины немцы собирались делать мебель, корпуса судов и приспособления для плугов, однако как именно они добились удивительного изгиба стволов — неизвестно.

Любимый лес самоубийц

В Японии есть зловещее место — Аокигахара. Это густой лес у подножья горы Фудзи на острове Хонсю, который более полувека пользуется популярностью у местных самоубийц. С 1970 года полиция занимается регулярными поисками тел в Аокигахаре и ежегодно находит от 70 до 100 трупов. Наиболее распространенные способы ухода из жизни в лесу — повешение или отравление медикаментозными препаратами.

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Разумеется, власти и социальные организации пытаются прервать традицию и предотвратить новые смерти. На входе висит табличка: «Ваша жизнь является бесценным даром от ваших родителей» — и указан телефон службы доверия. Однако самоубийства пока не перестают быть популярны в Японии: в 2014 году было зарегистрировано 25 374 случая суицида (в 2003 м их было 34 427).

Аокигахара занимает второе по популярности место в мире для прощания с жизнью после моста Золотые Ворота в Сан-Франциско и, если бы не снующие туда-сюда туристы, возможно, побило бы этот скорбный рекорд. О лесе самоубийц написаны книги, сняты фильмы, спеты песни, которые романтизируют и популяризируют это место. Например, в книге японского писателя Ватару Цуруми «Полное руководство по самоубийству» Аокигахара рекламируется как лучшее место, чтобы умереть, — и ее иногда находят рядом с телами.

Место для свиданий с НЛО

Румынский лес Хойя-Бачу известен как паранормальная зона. Местные жители и некоторые ученые, по их словам, наблюдали здесь неопознанные летающие объекты, слышали голоса, видели неясные фигуры и очертания. Люди прозвали лес Бермудским треугольником и стараются его избегать, а те, кто все же посещает, жалуются на головные боли, головокружения, тошноту и другие недомогания.

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О лесе ходят легенды: будто здесь пропал пастух с двумя сотнями овец, одна женщина потеряла память, а однажды пятилетняя девочка исчезла и появилась спустя пять лет, нисколько не повзрослев.

В 1960 х годах здесь поселился учитель биологии Александр Сифт: он сделал большое количество фотографий возможных НЛО, неопознанных свечений и силуэтов, а также изучал феномен «лысой» поляны — абсолютно круглого, лишенного растительности участка земли в лесу, который местные считают порталом в другое измерение. Сравнительный анализ почвы показал, что земля на поляне и с других участков леса ничем не отличается, а значит, научного объяснения феномену нет.

Сифт отмечал, что, по словам местных жителей, НЛО чаще встречается именно в этом районе. В дальнейшем исследование продолжил военный инженер Эмиль Барни. Он сделал снимок, который позже некоторые посчитали самым четким и достоверным изображением НЛО в Европе. Аномалии леса описал также ученый Адриан Пэтрут в книге «Явления леса Хойя-Бачу».

Лес кричащих призраков

Возле английской деревни Плакли в графстве Кент есть Кричащий лес, который считается местом обитания призраков. По легенде, в XVIII веке местные жители убили в этом лесу разбойника и он до сих пор бродит и хочет отомстить.

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Кроме него, в этих местах якобы водится полтергейст и бродят духи других покойников, в том числе повесившихся на деревьях полковника и учителя. Местные жители уверяют, что ранним утром из леса доносятся крики. Им верят многочисленные охотники за привидениями: туристы приезжают пощекотать себе нервы и ночами бродят среди деревьев, пытаясь услышать что-нибудь необычное. Например, команда The Visual Paranormal Investigation уверяет, что им удалось поговорить с духами Кричащего леса.

Проклятый лес

В США в штате Вермонт есть лес с нехорошей репутацией: в нем бесследно исчезали люди. Сообщалось также о необъяснимых звуках, необычных атмосферных явлениях и невиданных животных в лесу. Писатель и фольклорист Джозеф Ситроу назвал это место Беннингтонском треугольником — по аналогии с Бермудским. В своих книгах он утверждал, что это место считается проклятым со времен индейцев: они старались его избегать задолго до прихода колонистов.

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Истории о нехорошем лесе присутствовали в местном фольклоре с конца XIX века. По поверьям, здесь пропали более десяти человек, однако документально подтверждены только пять случаев: все они произошли в период с 1945 по 1950 год. Среди пропавших: 74-летний охотник и рыбак, хорошо знавший местность, 18-летняя студентка, 8 летний мальчик, пожилой ветеран и 53-летняя походница. Тело последней удалось обнаружить спустя семь месяцев, остальные не были найдены, несмотря на длительные поиски.

Заповедник сатанистов

Еще один аномальный лес в США — заповедник Фритаун-Фолл-Ривер на юго-востоке Массачусетса, он также называется Бриджуотерским треугольником: считается, что это территория сатанистов, бандитов и самоубийц. Согласно легендам, эти края издавна служили местом культовых обрядов, включая жертвоприношения и ритуальные убийства животных. Имеются свидетельства об увиденных здесь шаровых молниях, гигантских змеях, изувеченных животных, НЛО и других необычных явлениях.

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Согласно поверьям, эти места прокляли разгневанные на колонистов индейцы. В лесу остались их могилы. Говорят, духи захороненных аборигенов бродят по лесу и жаждут отмщения.

У полиции также имеется «досье» на нехороший лес: здесь произошло несколько убийств и несчастных случаев. В 1998 году, например, полиция обнаружила тут изувеченные туши телят и коровы, которые, по всей видимости, были принесены в жертву.

Радиоактивный лес

Рыжий (Красный) лес — это печально известный участок леса вокруг Чернобыля, который от выброса радиоактивной пыли приобрел красновато-коричневый цвет. Многие деревья были повалены взрывной волной и погибли. Из-за радиоактивного распада еще долго можно было наблюдать свечение стволов по ночам.

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С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло почти 30 лет, но, как отмечают специалисты, лес по-прежнему остается радиоактивным. Прошлой весной ученые из США и Франции обнародовали результаты исследования экосистемы Рыжего леса и указали на аномалию: мертвые деревья не разлагаются, они словно законсервировались в момент аварии. Ученые провели эксперимент: собрали несколько мешков с листьями, не задетыми радиацией, и положили их в разных участках леса. Догадка подтвердилась: в местах с повышенной радиацией листва перегнивала на 40% медленнее, чем в обычных лесных зонах. Это объясняется тем, что бактерии и грибки, вызывающие гниение, менее активны при радиации.