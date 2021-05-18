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Затерянная десятки лет назад деревня появилась из-под воды

Lenta.ruиещё 2
53 минуты назад
Итальянская деревня Курон в Южном Тироле, которая была затоплена несколько десятков лет назад, появилась из-под воды озера Лаго-ди-Резия. Жители увидели затерянное поселение благодаря ремонтным работам на местном водохранилище, сообщает BBC.
Затерянная итальянская деревня появилась из-под воды
Фото: Lenta.ruLenta.ru
Лаго-ди-Резия известно поднимающимся над водой церковным шпилем XIV века. Во время ремонта рабочие временно осушили озеро, и местные жители увидели ступени, подвалы, обломки стен и каменные балки. Одна из посетительниц места по имени Луиза Ассолини (Luisa Azzolini) отметила, что во время прогулки испытала «странное чувство».
Курон существовала до 1950 года, когда власти приняли решение построить плотину и соединить два соседних озера в единое водохранилище, несмотря на протесты местных жителей. В итоге затопленными оказались более 160 домов. Их владельцам предложили новое жилье, некоторые остались в поселке неподалеку.
В июне 2020 года итальянские чиновники задумали восстановить деревню Фабрике ди Кареджине (Fabbriche di Careggine, Тоскана), основанную в XII веке. Поселение было затоплено в озере Вальи в связи со строительством плотины для ГЭС. Под водой находились каменные дома, кладбище, мост и церковь.
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