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Климатолог назвал страны, которым грозит затопление

Вечерняя Москва
6 часов назад
Из-за глобального потепления под угрозой исчезновения оказались островное государство в Тихом океане Кирибати, часть Бангладеша и низменные территории Юго-Восточной Азии. Все названные территории могут оказаться под водой к концу XXI века. Об этом сообщил директор программы «Климат и энергетика» Всемирного фонда дикой природы (WWF) в РФ Алексей Кокорин.
Климатолог назвал страны, которым грозит затопление
Фото: Сергей Добровольский, «Вечерняя Москва»Сергей Добровольский, «Вечерняя Москва»
— Самое печальное — это Бангладеш. Зальет часть территории, 100 миллионов людей придется как-то переселить. Но, в принципе, само государство сохранится, — отметил он.
Климатолог добавил, что если не принимать меры, то подъем уровня мирового океана может отразиться на странах уже в следующем веке. Так, при повышении уровня воды на три–пять сантиметров опасность исчезновения будет грозить Нидерландам и Санкт-Петербургу.
По словам Кокорина, это может случиться из-за откола ледников от Антарктиды или Гренландии. Из-за этого уровень Мирового океана в настоящее время растет на один–два сантиметра каждый год, передает портал Ura.ru.
Места,Алексей Кокорин,РИА Ura.ru,
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