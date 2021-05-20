Климатолог назвал страны, которым грозит затопление

Климатолог добавил, что если не принимать меры, то подъем уровня мирового океана может отразиться на странах уже в следующем веке. Так, при повышении уровня воды на три–пять сантиметров опасность исчезновения будет грозить Нидерландам и Санкт-Петербургу.