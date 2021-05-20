Как появилась Точка Немо и что там сейчас происходит

На нашей планете есть место, настолько удаленное от всех частей суши, что ближе всех из представителей человечества к ней оказались космонавты МКС, которые находятся всего в 400 метрах от “океанического полюса недоступности”. Что же такое Точка Немо и для чего это место используют люди, читайте в материале “Рамблера”.
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Эта уникальная точка на карте мира появилась недавно: в 1992 году при помощи компьютерного моделирования ее вычислил хорватский инженер-исследователь Хрвойе Лукатела. Он искал наиболее удаленное от суши место в океане. Занимает эта область 37 миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана, точные ее координаты 48°52 ю. ш. 123°23 з. д.
Ближе всего к Точке Немо находится необитаемый атолл Дюсси, расположенный в 2688 километрах от нее, ближайшая же населенная местность - остров Пасхи.
Самой удаленной Точка Немо оказалась не только от суши и людей, но и в принципе от представителей фауны. В этой области, где господствуют сильнейшие течения, оказались способны выжить только бактерии и простейшие организмы. По сути, Точка Немо была самой чистой областью на нашей планете. Но вскоре ей нашли применение.
Максимальная удаленность “океанического полюса недоступности” от всего живого привела представителей различных космических агентств к мысли о том, чтобы топить здесь отслужившие свое космические корабли. По данным ВВС, в Точке Немо уже затоплено более сотни аппаратов. По мнению исследователей, ущерб природе и людям наносится минимальный. Но, увы, Точку Немо уже нельзя назвать самым чистым местом на планете.