Как появилась Точка Немо и что там сейчас происходит

На нашей планете есть место, настолько удаленное от всех частей суши, что ближе всех из представителей человечества к ней оказались космонавты МКС, которые находятся всего в 400 метрах от “океанического полюса недоступности”. Что же такое Точка Немо и для чего это место используют люди, читайте в материале “Рамблера”.

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Эта уникальная точка на карте мира появилась недавно: в 1992 году при помощи компьютерного моделирования ее вычислил хорватский инженер-исследователь Хрвойе Лукатела. Он искал наиболее удаленное от суши место в океане. Занимает эта область 37 миллионов квадратных километров в южной части Тихого океана, точные ее координаты 48°52 ю. ш. 123°23 з. д.

Ближе всего к Точке Немо находится необитаемый атолл Дюсси, расположенный в 2688 километрах от нее, ближайшая же населенная местность - остров Пасхи.

Самой удаленной Точка Немо оказалась не только от суши и людей, но и в принципе от представителей фауны. В этой области, где господствуют сильнейшие течения, оказались способны выжить только бактерии и простейшие организмы. По сути, Точка Немо была самой чистой областью на нашей планете. Но вскоре ей нашли применение.