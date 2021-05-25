Предсказано катастрофическое извержение вулкана

Ученые Университета Майами определили, что под щитовым вулканом Мауна-Лоа на Гавайях происходит накопление магмы, что может вызвать землетрясение и катастрофическое извержение. Свои выводы исследователи представили в статье, опубликованной в журнале Nature. Кратко об опасениях вулканологов рассказывается в пресс-релизе на Phys.org.

Специалисты проанализировали движение поверхности, измеренное спутниковыми геодезическими радарами и GPS-станциями. В течение 2014-2020 года около 0,11 кубического километра магмы проникло в дайкообразное тело, расположенное к югу от кальдеры на глубине 2,5-3 километра. Дайкообразными телами называют крупные образования, возникшие при застывании магмы в трещинах земной коры. В 2015 году скопление магмы начало расширяться к югу, где давление пород меньше, однако в 2017 году центр деформации вернулся в прежнее положение. По словам ученых, таких изменений магматического тела под Мауна-Лоа раньше не наблюдалось.

Исследователи также зафиксировали смещение поверхности под восточным флангом вулкана вдоль горизонтального разлома, а под западным флангом никакого движения выявлено не было. Это указывает на вероятность землетрясения с эпицентром под западным флангом и последующего извержения вулкана, если приток магмы не прекратится. Ученые предсказывают, что в этом случае землетрясение создаст дополнительное давление, способствующее разрушению пород над магмой.