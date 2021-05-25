«Тараканы!» 27 мая в «Главклубе»

Это не концерт. Это крутая панк-рок вечеринка. Вы услышите новый альбом «15 (Худым и Злым)» группы «Тараканы!» на стадионном звуке. Все члены группы поделятся личными историями записи альбома, ответив на вопросы ведущего и персонально ваш (да-да, ваш вопрос из зала).