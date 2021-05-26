Истории
Люди
Вещи
Безумный мир
Места
Тесты
Фото
Войти в почту

Лариса Долина, Григорий Лепс, Ани Лорак, Хабиб, Глюк'Oza и другие на pre-party 5-го международного музыкального фестиваля «ЖАРА»

Партнерский материал
3 часа назад
25 мая в новом ресторане Zafferano city в самом центре Москвы состоялась pre-party 5-го юбилейного музыкального международного фестиваля ЖАРА.
Pre-party международного музыкального фестиваля «ЖАРА»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
На мероприятии были раскрыты секреты подготовки будущего фестиваля: зрителей ждет — три сцены — главная и две дополнительные. После каждого концертного дня будет происходить трансформация сценического пространства, а длительность каждого концерта составит 5 часов в день и порядка 90 песен! Открытие и закрытие фестиваля запомнится зрителям грандиозным салютом.
Прямо на входе ресторана Zafferano city гостей встречали накрытые столы: 4 вида кутабов (сыр, тыква, зелень, мясо), 50-литровый самовар с чаем с чабрецом, более 20 видов восточных сладостей, сухофрукты и свежие фрукты. В самый разгар вечеринки гостям были предложены фирменные блюда азербайджанской кухни – шах-плов, который готовится в тесте 10 кг и запеченный ягненок.
Пресс-служба
Звездные гости pre-party фестиваля «ЖАРА»: Григорий Лепс, Лариса Долина, Ани Лорак, Анита Цой, Emin, Ваня Дмитриенко, Глюк'Oza, Александр Панайотов, Денис Клявер, Люся Чеботина, Новые Самоцветы, Слава, Фогель, Хабиб, Эллаи, Asammuell, Brandon Stone, Cosmos Girls, Emin, Escape, Gafur, Idris & Leos, Reflex - Ирина Нельсон, To-ma, Tsoy, WineSmokе, Митя Фомин, Звонкий, Daasha, ЮрКисс, Vlade Kay, Polina, На-На, Наталья Подольская, Элина Чага, Саша Орлов, Elman, Дима Масленников, Ханна и Пашу, Алёна Свиридова, Яна Кошкина, Юля Барановская, Сергей Кожевников, Наталья Давыдова (Тетя Мотя) и другие!
Пресс-служба
«Мне кажется, такого ресторана не хватало в центре города. Мы как будто перевезли часть Баку в Большой Путинковский переулок – архитектура заведения, блюда – все точно окунет в атмосферу моего родного города. Я очень трепетно отношусь к традициям и к нашей национальной азербайджанской кухне. Открыть новый ресторан Zafferano – это как пригласить всех посетителей к себе домой, где их ждет гостеприимство, вкусная еда, невероятная атмосфера. Здесь я сразу окунаюсь в воспоминания из детства.
Все по-домашнему вкусно и по-современному стильно. Я бы мог посоветовать все блюда из меню, но особенно выделю, конечно же, мои любимые кутабы с сыром, садж и плов», - поделился певец и бизнесмен Эмин Агаларов.
Пресс-служба
Zafferano city – это не просто ресторан классической и современной бакинской кухни, а место, которое рассказывает национальную гастрономическую историю и раскрывает гостям кулинарные традиции Азербайджана.
Ежегодный музыкальный фестиваль «ЖАРА» отметит свой первый юбилей в Москве на территории комплекса «Лужники» с 23 по 27 июня. Концепция фестиваля, традиционно проходившего на Каспийском побережье в Баку, останется прежней, и зрителей будет ждать пять дней разнообразной концертной программы, в которой примет участие более 200 артистов из России и стран СНГ. Грандиозный фестиваль open-air пройдет на трех сценах на территории комплекса «Лужники».
«В этом году фестиваль ЖАРА впервые пройдет в Москве! Мы готовим грандиозную программу: 5 дней, самые популярные и любимые артисты, open-air на берегу Москва-реки, специальное меню от лучших шеф-поваров и обязательно новые неожиданные премьеры песен и коллаборации! Ждем всех!», - поделилась генеральный продюсер фестиваля Лена Боска.
Программа фестиваля стартует 23 июня. В этот день состоится гала-открытие с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова, а также хиты 2000’х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля, при участии популярных артистов, пройдет творческий вечер Игоря Николаева, а также творческий вечер Олега Газманова. 26 июня состоится концерт «Григорий Лепс & Friends», а также вечер хитов 90’х. И последний день фестиваля, 27 июня, порадует зрителей выступлениями молодых и популярных исполнителей в рамках закрытия фестиваля.
Приобрести билеты всех категорий можно на сайте ZHARA.TV.
Поклонники фестиваля со всего мира также смогут оценить масштаб шоу - трансляцию всех дней традиционно покажет «Первый канал».
Места,Яна Кошкина,Ирина Нельсон,Олег Газманов,Александр Панайотов,Эмин Агаларов,Наталья Давыдова,Сергей Кожевников,Лариса Долина,Алена Свиридова,Дмитрий Маликов,Митя Фомин,Денис Клявер,Григорий Лепс,Анита Цой,Наталья Подольская,Игорь Николаев,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими рукамиПроверено на себе
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годНумерологияКалендарь МайяДизайн человекаРетроградный МеркурийВангаИменаСонникЗодиакВосточный гороскопПсихологияЛунный календарьГадания2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители