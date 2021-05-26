Pre-party международного музыкального фестиваля «ЖАРА»

Программа фестиваля стартует 23 июня. В этот день состоится гала-открытие с исполнением всех хитов. Во второй день фестиваля зрителей ждет творческий вечер Дмитрия Маликова
, а также хиты 2000’х в исполнении популярных артистов. 25 июня, в третий день фестиваля, при участии популярных артистов, пройдет творческий вечер Игоря Николаева
, а также творческий вечер Олега Газманова
. 26 июня состоится концерт «Григорий Лепс & Friends», а также вечер хитов 90’х. И последний день фестиваля, 27 июня, порадует зрителей выступлениями молодых и популярных исполнителей в рамках закрытия фестиваля.