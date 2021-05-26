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«Кирпичи» 30 мая в «Главклубе»

Партнерский материал
2 часа назад
Преодолев возрастную отметку в четверть века, петербургская рок-банда «Кирпичи» официально достигла статуса, когда совершенно не надо участвовать ни в каких соревнованиях и не делать ничего по принуждению. После шестилетней паузы с момента выхода последнего альбома, петербургское rock-rap трио представит 30 мая на сцене «Главклуба» новую пластинку, справедливо названную «Старческий Маразм».
«Кирпичи» 30 мая в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Фронтмен «Кирпичей» Василий Владимирович Васин сформулировал главную идею альбома в одном предложении:
«Современная культура - это кал. Думаю, многие так считают, но должен же кто-то об этом сказать прямо и открыто. Алчность, похоть, мнимое величие, некомпетентность и безразличие: вот что правит бал в современной массовой культуре. Наверно, так было всегда, но раньше черти как-то стеснялись».
Стоит отметить, что «Кирпичам» впервые в своей истории удалось записать настоящий мультижанровый альбом с шахматной расстановкой песен, где между хип-хопом и хардкором обосновались максимально нехарактерные для «Кирпичей» музыкальные произведения. В записи «маразма» приняло участие огромное количество специальных гостей из идейных друзей «кирпов»: Александр Ф.Скляр, Сергей Ефр, Заточка, Эрнесто Заткнитесь, Смирняга из Comedy Club, Иван Турист, Найк Борзов и другие, для каждого гостя была разработана отдельная драматическая роль и, по словам Василия.
«Если вы найдёте хоть грамм актуальных тенденций в этом альбоме, то плюньте мне в лицо. «Старческий маразм» — это не просто несогласие, а абсолютное непересечение группы «Кирпичи» с так называемой современной музыкой. И да, «Старческий Маразм» — это ни в коей мере никакое не подведение итогов, это скорее забавная такая остановка на пути в вечность».
Московская презентация альбома группы «Кирпичи» состоится 30 мая на сцене «Главклуба».
Начало: 20:00
Адрес: ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1
Места,Иван Турист,Василий Васин,Александр Скляр,Найк Борзов,
18+
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