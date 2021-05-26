«Кирпичи» 30 мая в «Главклубе»

Стоит отметить, что «Кирпичам» впервые в своей истории удалось записать настоящий мультижанровый альбом с шахматной расстановкой песен, где между хип-хопом и хардкором обосновались максимально нехарактерные для «Кирпичей» музыкальные произведения. В записи «маразма» приняло участие огромное количество специальных гостей из идейных друзей «кирпов»: Александр Ф.Скляр
, Сергей Ефр, Заточка, Эрнесто Заткнитесь, Смирняга из Comedy Club, Иван Турист
, Найк Борзов
и другие, для каждого гостя была разработана отдельная драматическая роль и, по словам Василия.