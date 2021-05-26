«Кирпичи» 30 мая в «Главклубе»

Преодолев возрастную отметку в четверть века, петербургская рок-банда «Кирпичи» официально достигла статуса, когда совершенно не надо участвовать ни в каких соревнованиях и не делать ничего по принуждению. После шестилетней паузы с момента выхода последнего альбома, петербургское rock-rap трио представит 30 мая на сцене «Главклуба» новую пластинку, справедливо названную «Старческий Маразм».