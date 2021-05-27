ДОБРО для DOBROFEST 2021!

Еще один фестиваль, уже ставший неизменным участником ежегодной подборки ключевых музыкальных событий, с нескрываемым удовольствием возвращается в летний лайн-ап с официальным разрешением на проведение и готовится задать настоящего жару за весь вынужденный перерыв.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

11-й по счету фестиваль Dobrofest состоится и пройдет 1-2-3-4 июля на аэродроме Левцово при поддержке Правительства Ярославской области!

Сергей Силушин, генеральный продюсер фестиваля: “Индустрия постепенно возвращается к жизни, и несмотря на то, что на полное восстановление потребуется немало времени, есть большое желание работать. Работать, опираясь на поддержку наших гостей, которые мужественно и даже временами с юмором переносят разлуку с любимым фестивалем, и, конечно – всех участников, начиная от артистов и заканчивая всеми службами. Все, что нас не убивает, делает нас еще более крепкой семьей. Начинаем активную фазу подготовки”.

Зелёная сцена уже включает в себя артистов: Тараканы!, LOUNA, Anacondaz, НАИВ, Wildways, кис-кис, Слот, Йорш, Смех, ГУДТАЙМС, Операция Пластилин, LASCALA, 7000$, План Ломоносова, Заточка, а закрывать один из вечеров будет практически единственный европейский артист этого лета в России - OOMPH! (DE). На Красной сцене уже сейчас заявлены почти 50 выступающих коллективов, а группы Пневмослон и Психея выступят со специальными большими ночными программами, сопровождаемыми мощными световыми шоу. И этот список еще будет пополняться новыми именами!

Большие планы у фестиваля и на немузыкальные активности.

Особое внимание на фестивале в этом году будет уделено чистоте.

Вместе с гостями и участниками фестиваля мы внедрим новый подход к уборке мусора на нем - фестивальную экологику, которая поможет не только правильно собирать мусор, но и отправить его в переработку, а не на свалку. Также одной из ключевых тем 2021 года станет туристическая программа для прибывающих на фестиваль – тем, кто хочет узнать необычный Ярославль, Туристско-информационный центр предложит нетрадиционные маршруты по интересным местам и заведениям, показав неординарный, молодежный город.

Следить за новостями фестиваля можно на официальном сайте и с социальных сетях фестиваля.

XI Dobrofest // 1-2-3-4 июля // Аэродром Левцово.