Почему голландцы живут без занавесок на окнах

Шторы и занавески – это неотъемлемая часть наших домов. Без этих привычных аксессуаров интерьера мы чувствуем себя не в своей тарелке и не ощущаем домашнего уюта. Мысль о том, что наша жизнь находится на виду, не дает нам спать и вызывает беспокойство. А вот в Нидерландах никто не страдает от отсутствия штор и увидеть их на окнах можно очень редко. Почему же голландцы предпочитают жить «на виду», ведь закрыться тканью от всего мира так просто?

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Нелюбовь голландцев к шторам и занавескам скрывает за собой грустную историю. Все началось в 16 столетии, когда Голландия находилась во власти испанцев. Захватчики были очень жестокими и подозрительными, так как повсюду видели заговоры и секретные организации мятежников.

Чтобы обезопасить диктаторский режим, был издан указ, запрещающий голландцам завешивать окна. Испанская стража могла беспрепятственно заглянуть в любое окно и увидеть, чем занимаются жители порабощенной ими страны. Нарушителей указа сурово карали, поэтому желающих закрыться от посторонних глаз тканью скоро не осталось.

Позже, когда Голландия снова обрела независимость, драконовские законы отменили и каждый мог делать со своими окнами то, что ему вздумается. Но привычка жить с открытыми окнами оказалась настолько стойкой, что занавески утратили свою популярность навсегда.

Конечно же, после ухода испанцев в Нидерландах объясняли свою любовь к открытым окнам иначе – «Мы добропорядочные и работящие люди, нам нечего скрывать от посторонних глаз». В современных Нидерландах появился еще один повод жить открыто – банальное хвастовство.

Жители страны обожают красивые интерьеры, дорогую бытовую технику и экзотические комнатные растения. Но чего все это великолепие будет стоить, если никто его не увидит? Поэтому шторы так и не вернулись на окна жителей этой европейской страны. Более того, жизнь «в открытую» для многих из них стали своеобразным искусством.

Творческие люди, например, художники и дизайнеры, специально меняют интерьеры и обстановку своих жилищ, чтобы людям было интереснее заглядывать к ним в окна. Нашему человеку сложно понять голландца, создающего панно на стене напротив окна, чтобы усладить глаз случайного прохожего.