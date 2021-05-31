Россиянка пожаловалась на обман с жильем в Сочи

Жительница Омска пожаловалась на обман при покупке квартиры в Сочи. Пока россиянка добиралась до города-курорта, чтобы подписать договор купли-продажи, недвижимость подорожала на два миллиона рублей. О случившемся женщина рассказала телеканалу "Сочи 24".

Россиянка подчеркнула, что активно общалась с риелтором, ей выслали видео квартиры, убедили, что объект действительно продается и попросили прилететь. Однако за несколько часов перелета стоимость квартиры резко увеличилась. Женщина считает, что ее решили "развести", понадеявшись, что она все равно купит квартиру, поскольку уже потрачены время и деньги на дорогу:

"Хорошо, что я не продала свою квартиру в Омске. Я бы действительно осталась на улице".

Граждане, столкнувшиеся с недобросовестными риелторами в Сочи, посоветовали покупателям заранее приезжать в город и лично изучать предложения. Как выяснилось, на курорте много некачественного и юридически грязного жилья.