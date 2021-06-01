Россияне потратили миллиарды рублей на жилье в Турции

По данным аналитиков, только в апреле россияне приобрели в Турции 402 объекта недвижимости, потратив на это 1,42 миллиарда рублей. В период с января по апрель 2021-го соотечественники купили в стране 1,34 тысячи квартир, домов и других объектов недвижимости. В совокупности на это было потрачено около 4,74 миллиарда рублей.
Всего в Турции за апрель 2021-го было реализовано 95,8 тысячи объектов недвижимости. Объем продаж снизился на 14 процентов по сравнению с мартом, но превысил показатели апреля 2020-го на 124 процента. Средняя стоимость квадратного метра в стране достигла отметки в 3,1 тысячи турецких лир (27,3 тысячи рублей). Средняя стоимость жилого объекта составила 404,7 тысячи турецких лир (3,5 миллиона рублей).