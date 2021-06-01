Монастырь и борьба с эстакадой: чем живет «русская Швейцария»

Звенигород и окрестности часто называют подмосковной или русской Швейцарией, причем такое сравнение бытовало еще до революции. Количество санаториев и пансионатов в округе действительно наводит на мысль о продолжительном отдыхе. Редактор «Рамблера» разобрался во внутренней жизни древнего города.

Фото: Личный архив Личный архив

Впервые Звенигород упоминается в завещании московского князя Ивана Калиты в 1339 году, который передал его своему сыну Ивану (будущему Ивану Красному). Но расцвет города связан с сыном Дмитрия Донского Юрием Дмитриевичем, который стал третьим удельным князем города. Именно он приказал построить систему земляных валов и возвел Успенский собор на Городке. Тогда же, при деятельной помощи князя, был основан знаменитый Саввино-Сторожевский монастырь, первым игуменом которого стал монах Савва, ученик преподобного Сергия Радонежского . Памятник князю и монаху можно увидеть на Московской улице — главной магистрали города.

Личный архив

Вместе со всей Россией Звенигород пережил немало темных и бурных времен. Его дважды сожгли татары — сначала Тохтамыша, потом Едигея — он пережил нашествие двух Лжедмитриев и польского королевича Владислава. Зато царь Алексей Михайлович избрал Саввино-Сторожевский монастырь «собственным государевым богомольем», что немедленно отразилось в архитектурном облике обители.

Во время войны 1812 года город и монастырь занял корпус Евгения Богарне , пасынка Наполеона. С этим фактом связана одна любопытная легенда. Во время ночлега в келье принцу приснился святой Савва, который предсказал, что он вернется на родину живым и невредимым, если солдаты не будут грабить монастырь. Правдивость этой легенды остается под вопросом, но Богарне действительно приказал не трогать обитель, вернулся домой и даже после падения Наполеона сохранил некоторые свои владения.

Станция в чистом поле и улица двух храмов

До города можно добраться на автобусе, машине или электричке. Но нужно знать, что железнодорожная станция находится в стороне от города, так что до самого Звенигорода нужно ехать на автобусе. Московская улица — витрина города и лучшее место для открыточных видов.

В начале улицы — белоснежная церковь благоверного Александра Невского, возведенная в начале XX века в модном тогда русском стиле в память об императоре Александре III. В 1938 году ее последний протоиерей Николай Розанов был арестован и расстрелян, а церковь закрыта. После этого в здании церкви размещались различные светские учреждения — например, звенигородский узел связи. Центральный купол был разрушен, а на его место водрузили антенну радиосвязи. В 1991 году храм был возвращен РПЦ и был отреставрирован. Внутри храм совсем крошечный, но очень уютный.

Личный архив. Вознесенский собор

А венчает улицу Вознесенский собор — главная архитектурная доминанта города. К сожалению, церковь 1792 года не сохранилась — она была разобрана большевиками в 1941 году перед войной, а еще в 1922 году все ценности были изъяты. Новый храм цвета слоновой кости в неовизантийском стиле был открыт в 2007 году. Благодаря своему расположению на холме собор служит каменной короной всему городу.

Личный архив. Вознесенский собор

По металлическому мосту от храма можно попасть в городской парк — тенистое место с каменной беседкой в глубине и скромным бюстом вождя мирового пролетариата. Влюбленные украшают мост замками. В нем нет ничего выдающегося, но с него открывается отличный вид на Вознесенский собор и в целом на город. Здесь легко почувствовать вдохновение. Кроме того, мост — превосходное место для селфи.

Личный архив

Несмотря на сравнительную ухоженность и нарядность Московской улицы впечатление омрачается ветхим зданием манежа — это древнейшее кирпичное строение города, датируемое тридцатыми годами XIX века. Красноватое здание требует капитального ремонта и много лет находится в аварийном состоянии. Долгое время его реставрация была фактически заморожена, а его фасады были исписаны граффити.

В 2019 году портал «Одинцово. Инфо» сообщал о том, что манеж будет отреставрирован в рамках программы «Культура России», на ремонтные работы из бюджета Московской области было выделено 158 млн руб. В обновленное здание должен переехать Звенигородский историко-архитектурный музей, который сейчас занимает помещения в Саввино-Сторожевском монастыре. В настоящее время манеж загорожен строительными щитами.

Личный архив. Беседка с ящиком для буккроссинга.

Кстати, в городе есть еще одна церковь — Рождественская. Находится она в историческом районе города Верхний посад, который в старину во время паводка был изолирован от остального города. Поэтому уже в XVII веке была построена деревянная церковь Рождества Христова. В 1805 году она сгорела, и на ее месте была возведена каменная церковь. В советские годы храм был закрыт, в нем открыли фабрику игрушек. В 1991 году здание было возвращено РПЦ. Недалеко от церкви расположена и мечеть Умма Исламия.

Личный архив. Рождественская церковь

Орлова, Чехов и «Звезда»

Московская улица — центр городской жизни как для местных жителей, так и для туристов. В мае перед зданием культурного центра Любови Орловой включают фонтан. Рядом — памятник легендарной кинодиве. И неслучайно — актриса была местной уроженкой. Кстати, в Звенигороде родилась и мечта всех советских мальчишек Алиса Селезнева — актриса Наташа Гусева.

Купчий двор — современный арт-проект. Кроме сувенирных магазинов и кафе, там можно узнать об истории города благодаря стендам, оформленным в стиле ретро. Подготовленный Звенигородским музеем исторический путеводитель рассказывает историю каждой улицы и района города. Также на Московской можно найти образцы жилой архитектуры XIX века, например, двухэтажный каменный дом Тимофея Купцова.

Личный архив. Купчий двор

Кроме того, в центре же можно найти самые популярные закусочные. В недорогом сегменте лидирует столовая «Вятский край», там питаются не только туристы, но иногда и местные. Гости города обычно отмечают чистоту, большие порции и демократичные цены. Взыскательные туристы обращают внимание на кофейню «Здесь был Чехов» — небольшой розовый особнячок со стильным интерьером.

Личный архив. Московская улица

Кстати, Чехов действительно жил и работал в Звенигороде земским врачом. Больница тоже сохранилась — к сожалению, с тех пор в ней мало что изменилось. Памятник писателю в компании Каштанки можно найти в городском сквере.

Впрочем, в городе множество заведений на любой вкус и кошелек, причем не только в центре. Горожане же часто заказывают пиццу и блюда японской кухни в «Суши Wok». Молодежь и опытные водители по-прежнему собираются около «Макдоналдса» . Еще пять лет назад он был своеобразным центром притяжения подростков не только Звенигорода, но и окрестных населенных пунктов, так как там можно было перекусить и посидеть вплоть до полуночи. Во время карантинных ограничений заведения работали только на вынос и на заказ, но сейчас начали снова принимать гостей.

Личный архив. Памятник А.П. Чехову

Центр спортивной жизни — комплекс «Звезда» с бассейном, тренажерным залом, фехтовальным залом, детским гимнастическим залом и стадионом на 900 мест. В дворце спорта регулярно проводят соревнования не только регионального, и общероссийского уровня.

Провалы и пробки

Разумеется, кроме парадной стороны у города есть и своя изнанка. Например, регулярные провалы грунта в микрорайонах или автомобильные пробки по выходным в центре, так как в это время через город часто едут подмосковные дачники на свои приусадебные участки.

vk.com/vzvene

В Звенигороде остро стоит проблема жесткой воды, поэтому горожане обычно покупают воду в бутылках или ставят фильтры. Оформление документов значительно упростилось с открытием МФЦ в микрорайоне Супонево.

Рядом — огромное здание. которое занимает отделение Пенсионного фонда , хотя среди жителей ходят устойчивые слухи о том, что сначала здание предполагалось отдать под государственную больницу или роддом (его в городе как не было, так и нет).

vk.com/vzvene_overheard

Периодически этот вопрос обсуждается в социальных сетях, но пока безрезультатно. Разумеется, в городе есть несколько платных клиник, однако их услуги по карману не всем. Мощностей существующей поликлиники явно не хватает. В 2020 году корпус центра восстановительной медицины и реабилитации перестроили для лечения больных коронавирусом.

Жители города в основном заняты в сфере туризма и сервиса, большинство работает в Одинцово и в Москве. До столицы горожане добираются на электричке. А также на автобусах 881К (до ст. м Строгино) и 452 (до ст.м Кунцево).

Личный архив

Впрочем, несмотря на все проблемы, стоимость жилья в Звенигороде остается традиционно высокой — западное Подмосковье по-прежнему остается престижным районом. Город активно прирастает новыми микрорайонами. Цены на однокомнатные квартиры в новостройках варьируются в пределах от двух до шести миллионов рублей. На рынке вторичного жилья диапазон цен составляет от двух до девяти миллионов рублей.

Монастырь и музей

Саввино-Сторожевский мужской монастырь был и остается местом силы всего района. По выходным в его стенах можно встретить не только гостей города и паломников, но отдыхающих горожан. Сюда же приезжают молодожены — ради фотографий на обзорной площадке.

Личный архив. Успенский собор

Но прежде чем подниматься в сам монастырь стоит посетить Городок — бывший кремль города. И хотя сохранились только остатки земляных валов, само место пронизано неуловимым духом старины, пожалуй, это самое умиротворенное и одновременно магическое место.

Впрочем, туристы обычно приходят сюда ради Успенского собора XV века, который почти постоянно скрыт лесами так как беспрерывно реставрируется. Внутри можно увидеть росписи кисти Андрея Рублева и Даниила Черного.

Личный архив

Кроме того, именно в Успенском соборе был найден уникальный по своей красоте «Звенигородский чин» — три иконы Спасителя, архангела Михаила и апостола Павла. Традиционно авторство икон приписывается Андрею Рублеву.

Сердце Саввино-Сторожевской обители — собор Рождества Богородицы. Также в ансамбль входят Преображенская церковь, Троицкая и Казанская трапезная церковь. В Провиантской башне расположен монастырский магазин, на втором этаже — кафе.

Личный архив

Кроме того, монастырь интересен своей светской архитектурой, а именно дворцом царя Алексея Михайловича и Царицыными палатами, построенными для его первой жены — царицы Марии Ильиничны Милославской. Позже в покоях останавливалась и вторая жена царя Наталья Кирилловна.

Царицыны палаты напоминают роскошный женский головной убор, изящный облик как будто подчеркивает его женское предназначение.

Личный архив. Царицыны палаты

Внутри воссоздан быт знатной русской женщины XVII века. Коллекция небольшая, но ее стоит увидеть, чтобы почувствовать дух времени, увидеть частную жизнь цариц, спрятанную от посторонних глаз.

Также в Царицыных палатах находятся две превосходные коллекции. Первая посвящена древнему Звенигороду, временам, когда этот край населяли вятичи — славянское племя, позднее других принявшее христианство.

Личный архив

Вторая — «Иконы личного благочестия» — познакомит с историей икон, предназначенных для личного пользования. Пять залов рассказывают о значении иконы в повседневной жизни наших предков, экспозиции разделены согласно периодам жизни человека и назначению личных икон. От рождения до смерти, от войны до паломничества. Можно посмотреть не только редкие иконы, но и прочесть личные надписи на обратной стороне, которые оставляли владельцы образов.

Личный архив

Но начинать осмотр лучше с выставочного зала, который расположен в здании бывшей монастырской гостиницы. Кстати, в свое время в ней останавливались Чехов и Шаляпин. Коллекция небольшая, но вполне разнообразная. Иногда увлеченные красотой самой обители туристы проходят мимо, но напрасно — сюда стоит зайти. К тому же смотрительница музея включает для посетителей радиогид, который доступно, кратко и интересно рассказывает о всех экспонатах.

Здесь можно увидеть украшения, старинные книги, иконы и банкноты, личные вещи горожан разных времен, в том числе и Любови Орловой, и даже трон (точнее очень высокое кресло) — правда, не железный, но деревянный.

Личный архив

Кстати, в монастыре снимали несколько эпизодов фильма «Бег» Алова и Наумова, а именно сцены с беженцами в монастыре и зимним лесом. Вообще Звенигород часто попадал под прицел кинокамеры — его уголки можно увидеть в «Солярисе», «Детях понедельника», «Стрельце неприкаянном», «Бумере».

Борьба с эстакадой

Несмотря на сопротивление значительной части горожан с 2019 года Звенигород стал частью Одинцовского городского округа. Однако на этом проблемы не закончились. Сейчас жители Саввинской слободы активно протестуют против строительства платной эстакады, из-за которой железнодорожный переезд собираются демонтировать.

Личный архив

Жители слободы фактически попали в безвыходное положение, так как застройщик — «Одинцовская платная дорога» — обещает жителям только первый год бесплатного пользования трассой. При этом привилегия распространяется только на автовладельцев с местной пропиской, московскими и подмосковными номерами. Поэтому жители слободы, по каким-то причинам не прописанные в Звенигороде, но живущие в его окрестностях, будут лишены такой возможности. Кроме того, смогут ли жители слободы и впредь (по истечении года) бесплатно пользоваться дорогой — неизвестно, так как застройщик не дает никаких гарантий. Таким образом от Звенигорода будут отрезаны жители более 20 населенных пунктов и 55 садовых некоммерческих товариществ.