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«Монгол Шуудан» 4 июня в «Главклубе»

Партнерский материал
26 минут назад
4 июня 2021 года московская группа «Монгол Шуудан» выступит в стенах «Главклуба» со своей сногсшибательной анархо-программой «Хаос – порядка отец».
«Монгол Шуудан» 4 июня в «Главклубе»
Фото: Пресс-службаПресс-служба
На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. К слову, «Монгол Шуудан» активно работает над новым альбомом, который станет 16 студийным альбомом в дискографии группы.
«Приходим, отрываемся, горим и поем вместе. Будет жарче, чем в аду! И помните: анархический угар и феерическое шоу будет вам обеспечено!» - добавляют музыканты «Монгол Шуудан».
Начало: 20:00, «Главклуб»: г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.
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