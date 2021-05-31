«Монгол Шуудан» 4 июня в «Главклубе»

4 июня 2021 года московская группа «Монгол Шуудан» выступит в стенах «Главклуба» со своей сногсшибательной анархо-программой «Хаос – порядка отец».

На концерте прозвучат песни, охватывающие весь период деятельности, а также новые песни. К слову, «Монгол Шуудан» активно работает над новым альбомом, который станет 16 студийным альбомом в дискографии группы.