Как прошел визит министра культуры в Чеченскую Республику

Министр культуры РФ Ольга Любимова посетила Чеченскую Республику. Ведущей темой поездки стала реализация национального проекта «Культура» в регионе. Министр осмотрела объекты культуры, встретилась с главой республики, провела совещание с представителями Северо-Кавказского Федерального Округа, а также открыла экспозицию и модельную библиотеку. Итоги трехдневного визита Ольги Любимовой в Чечню - в материале «Рамблера».

Фото: Пресс-служба Министерства культуры РФ Пресс-служба Министерства культуры РФ

Встреча с главой Чеченской Республики

В рамках рабочего визита 28 мая состоялась встреча Ольги Любимовой с главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым

По словам министра, успех реализации проекта зависит от тесного сотрудничества с регионом. В 2021 году в Чеченской Республике планируют модернизировать два здания детских школ искусств и четырёх модельных библиотек.

«Конечно, мы нуждаемся в вашей поддержке для дальнейшего развития. Есть ещё нерешенные вопросы»,

- сказал Рамзан Кадыров, отметив необходимость модернизации старых и строительства новых учреждений культуры.

На встрече министр культуры и глава республики также обсудили возможность проведения капитального ремонта Чеченского государственного театра юного зрителя. Как заявил министр культуры республики Хож-Бауди Дааев, уже готова необходимая проектно-сметная документация.

Кроме того, стороны обсудили реставрацию произведений живописи из собрания Национального музея Чеченской Республики. В восстановлении на данный момент нуждается 61 картина.

Посещение Мемориального комплекса славы имени Ахмата Кадырова

Пресс-служба Министерства культуры РФ

Во врем поездки Ольга Любимова посетила Мемориальный комплекс Славы имени Первого Президента Чеченской Республики, Героя России Ахмата-Хаджи Абдулхамидовича Кадырова. Это один из трёх самых крупных историко-культурных объектов в России. Его площадь - около пяти гектаров. Комплекс открыли в 2010 году.

После возложения цветов к обелиску Ахмата Кадырова министру культуры рассказали об экспозициях музея и показали воссозданный рабочий кабинет Первого Президента Чеченской Республики.

Совещание с министрами культуры СКФО

Пресс-служба Министерства культуры РФ

Еще одно мероприятие, вошедшее в программу рабочей поездки Ольги Любимовой, - совещание с министрами культуры Северо-Кавказского Федерального Округа (СКФО). Оно прошло в субботу, 29 мая, и было посвящено вопросам реализации национального проекта «Культура», а также проблемам регионов.

Как отметила министр культуры РФ, СКФО в числе лидеров по реализации нацпроекта. В 2020 году его кассовое исполнение составило 99,5%.

«Мы видим, что созданная нами система координации исполнения нацпроекта эффективна и позволяет достигать хороших результатов. В этом году объем распределенных субсидий субъектам СКФО составляет 1,7 миллиардов рублей. Кассовое исполнение на 26 мая составляет 10 %»,

– сказала Ольга Любимова, открывая совещание.

Министр напомнила, что с 1 января этого году в силу вступила новая редакция паспорта национального проекта. Согласно ей, в рамках проекта «Творческие люди» деятелям культуры будут вручать стипендии, а лучшим сельским учреждениям и их работникам будет оказываться поддержка на федеральном уровне.

В планах на ближайшие годы - перезапустить краеведческие музеи, которые, по словам министра, требуют модернизации и обновления.

Открытие новой экспозиции в Музее Льва Толстого в Чечне

Пресс-служба Министерства культуры РФ

В воскресенье, 30 мая, Ольга Любимова открыла новую экспозицию «Л.Н. Толстой – писатель» в Литературно-этнографическом музее Льва Толстого , который находится в станице Старогладовской. Дата торжественного мероприятия была приурочена к 170-летию со дня первого приезда писателя на Кавказ.

На экспозиции представили фотографии Льва Толстого, муляжи рукописей, документы, сабли Садо и другие предметы.

Открытие выставки посетили советник Президента Российской Федерации по культуре Владимир Толстой , вице-премьер Правительства Чеченской Республики Джамбулат Умаров, министр культуры Чеченской Республики Хож-Бауди Дааев и директор музея-заповедника Льва Толстого «Ясная поляна» Екатерина Толстая.

«Мы видим огромный интерес к республике со стороны людей, которые путешествуют по России. Очень важно, что появляется такая новая точка, место силы. Очень хочется, чтобы это место привлекало посетителей и разнообразило туристический маршрут внутри республики»,

- сказала Ольга Любимова.

Министр отметила, что наличие музея в станице также важно для местных жителей, у которых должна быть возможность посещать образовательные программы и проводить там время с семьей.

Екатерина Толстая выразила надежду, что в дальнейшем экспозицию дополнят современным мультимедийным оборудованием.

Открытие модельной библиотеки в Шелковском районе

Пресс-служба Министерства культуры РФ

Завершающим визит министра культуры стало открытие модельной библиотеки в Шелковском районе. В мероприятии также приняла участие первый заместитель министра культуры Чеченской Республики Айшат Кадырова

В культурном учреждении провели капитальный ремонт и модернизацию. Было закуплено мультимедийное оборудование, мебель и компьютеры.

Обновленную библиотеку разделили на зоны: зал выдачи литературы, лекционный и компьютерный залы, выставочное пространство. Кроме того, в пространстве есть отдельная зона для детей.

По словам министра культуры РФ, главная задача - не просто открыть культурное учреждение, но и сделать его живым, чтобы туда ходили люди.

«Большая радость находиться здесь и открывать новое пространство. Это далеко не первая библиотека в вашей республике - у вас уже есть опыт и есть возможность делиться им. Конечно, для нас Чеченская Республика - один из самых важнейших и надёжных партнеров, который с точки зрения сроков, документации делает все вовремя, держит слово и несет ответственность»,

- выступила Ольга Любимова.