«Несчастный Случай» в Зеленом театре ВДНХ 4 июня 2021

Московская группа «Несчастный случай» была основана в 1983 году, хотя свой дебютный - ныне классический - альбом «Троды плудов» - выпустила только в 1994-м. С тех пор «Несчастный случай» - надежная, приятная, а зачастую и очень жизнеутверждающая константа популярной музыки на русском языке, что наглядно подтвердили события 2020 года.

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Прошлой зимой у группы вышел 11-й студийный альбом «В городе Лжедмитрове» - сборник песен, сочиненных для одноименного спектакля (ни для кого не секрет, что «Несчастный случай» и театр - брак, заключенный на небесах). Весной, когда все застряли в четырех стенах, музыканты запустили скрасивший самоизоляцию проект «Музыка на карантине».

Наконец, на исходе прошлого лета музыканты «Несчастного случая» одними из первых вернулись к жизни с триумфальным шоу в Зеленом театре ВДНХ. Его духовный сиквел - еще один большой сольный концерт под открытым небом, там же, но в самом начале лета-2021 - уже не за горами.