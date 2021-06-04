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«Чиж & Co» в Зелёном театре ВДНХ 6 июня 2021

Партнерский материал
2 часа назад
60 ЛЕТом
«Чиж & Co» в Зелёном театре ВДНХ 6 июня 2021
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Ни Сергею «Чижу» Чигракову с его заметно обновившей состав группой, ни их верным поклонникам уже давным-давно не нужны новые информационные поводы. Да, последняя студийная пластинка «Чиж & Co» «Нечего терять» вышла в конце прошлого века, однако концерты и гастроли грандов русского рока и блюза не потеряли от этого ни в количестве, ни в качестве.
Но, во-первых, совсем недавно Чиграков отметил 60-летие - повод, более чем достойный большого (и да, летнего!) концерта. А, во-вторых, довольно скоро у «Чиж & Co» должен выйти новый - да, новый! - студийный альбом. Доказывая серьезность своих намерений, группа выпустила сингл «Палуба», пополнивший длинный список хитов, из которых составляются сетлисты ее шоу.
Начало в 19:00.
Места,
18+
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