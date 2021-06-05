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«Нашествие» без коронавируса

BFM.RU
5 июня 2021
Организаторы «Нашествия» объявили о новых правилах для посетителей фестиваля 3 июня. Чтобы попасть на него, понадобится не только билет, но еще и отрицательный ПЦР-тест, сделанный не более чем за 72 часа до прибытия, либо сертификат о вакцинации.
«Нашествие» без коронавируса
Фото: ТАССТАСС
Соцсети взорвались гневными постами: «дискриминация» и «скотское отношение к людям» — это еще, можно сказать, самые мягкие комментарии. Вот что рассказал Business FM москвич Сергей, который планировал поехать на фестиваль:
«Если честно, для меня это немного странно, потому что очень много концертов и фестивалей, помимо «Нашествия», проводится на данный момент и в Москве, и в Питере, и в принципе по России. Нигде не нужны ни прививка, ни тесты. А тут, помимо того, что ты деньги платишь за билет, ты должен еще заплатить деньги за тест, который, насколько я знаю, самый дешевый стоит от двух тысяч рублей — практически как билет. Это дополнительные проблемы, то есть, опять же, когда надо сдавать этот тест: можно вообще во временные рамки не уложиться с таким тестом, и тебя не пустят. И опять же — не рядом с домом это все происходит».
Пока непонятно, должны ли подтверждать отсутствие коронавируса сами артисты. Но если надо — сделаем, заявил Армен Григорян, лидер группы «Крематорий», участвующей в «Нашествии»:
— Что касается музыкантов, то пока никакой информации нет, но если она появится, мы тогда пройдем эти ПЦР, покажем и на этом успокоимся. Что касается зрителей, то, конечно, понятно, что Роспотребнадзор пытается сделать бизнес и на улетающих за границу, и в том числе решили вот на этом большом фестивале сделать. Но, с другой стороны, у нас в группе есть несколько человек, которые прошли через ковид, и в достаточно тяжелой форме. И вот их страдания говорят о том, что лучше все-таки на всякий случай, чтобы не было потом обидно, стыдно и больно, лучше этот ПЦР-тест все-таки пройти, чтобы не заразить окружающих.
— То есть лучше так, чем вообще отменять фестиваль?
— Ну конечно. Лучше найти такой выход и не ставить крест на фестивале. Я думаю, что это лучше, чем отменять.
В ряде других стран сертификаты о вакцинации уже стали условием для пропуска на массовые мероприятия. Например, американские бейсбольные клубы объявили, что не будут пускать на стадионы без ковид-паспорта. До недавнего времени такие ограничения действовали и в Израиле. Люди относились к этому с пониманием, говорит гид по Израилю Сурен Карапетов:
Сурен Карапетов
гид по Израилю
«Совсем еще недавно к нам приезжал Максим Леонидов. У нас было ограничение: пускали только людей, у которых есть «зеленый паспорт». То есть они могли посещать это мероприятие, эти концерты. Отношение было разное. Начиная от криков «ай-яй-яй, ущемляют нашу свободу» и «это все геноцид» и так далее — это были маргинальные элементы, их было немного, они не играли никакой роли в общественном самосознании. В большинстве своем израильтяне воспринимали это вполне спокойно, без всяких каких-то проблем и без всякого напряжения».
Организаторы «Нашествия» объявили его ковид-фри-фестивалем уже после того, как началась продажа билетов. Почему они сделали именно так, выяснить не удалось — на запрос Business FM ответа на момент публикации материала редакция не получила. Вот как прокомментировал это юрист фирмы «Ильяшев и партнеры» Максимилиан Гришин:
Максимилиан Гришин
юрист фирмы «Ильяшев и партнеры»
«Потребитель, то есть покупатель билета, должен быть проинформирован обо всех условиях получения услуги, то есть посещения фестиваля. Если обо всех условиях он заранее не знал, то, соответственно, можно говорить о том, что что-то от него утаили. И вот конкретно эти условия можно либо не соблюдать, либо, если уж совсем все плохо, не посещать фестиваль и потом пытаться бороться за возврат денежных средств и присуждение еще штрафа».
Правда, есть сомнения в том, что организаторов «Нашествия» завалят судебными исками. А вот билеты уже возвращают. Некоторые даже призывают к бойкоту фестиваля. Хочется надеяться, что до этого все же не дойдет.
Места,Максим Леонидов,Армен Григорян,Роспотребнадзор,Business FM,
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