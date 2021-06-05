«Нашествие» без коронавируса

— Что касается музыкантов, то пока никакой информации нет, но если она появится, мы тогда пройдем эти ПЦР, покажем и на этом успокоимся. Что касается зрителей, то, конечно, понятно, что Роспотребнадзор
пытается сделать бизнес и на улетающих за границу, и в том числе решили вот на этом большом фестивале сделать. Но, с другой стороны, у нас в группе есть несколько человек, которые прошли через ковид, и в достаточно тяжелой форме. И вот их страдания говорят о том, что лучше все-таки на всякий случай, чтобы не было потом обидно, стыдно и больно, лучше этот ПЦР-тест все-таки пройти, чтобы не заразить окружающих.