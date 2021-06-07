Названы самые «зловещие» города России

Российские туристы рассказали, в каких городах страны, по их мнению, царит мрачная атмосфера, а также где можно найти готическую архитектуру или устроить тематическую фотосессию в «зловещем» месте. Лидером опросов стал Челябинск — по данным экспертов, средняя цена ночи в отеле здесь начинается от 2,5 тысячи рублей.