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Названы самые «зловещие» города России

Lenta.ruиещё 1
5 часов назад
Россияне назвали самым «зловещим» городом страны Челябинск. Об этом стало известно из опроса сервиса бронирования жилья для отдыха Tvil.ru, результаты которого поступили в редакцию «Ленты.ру».
Названы самые «зловещие» города России
Фото: Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»Анатолий Жданов / «Коммерсантъ»
Российские туристы рассказали, в каких городах страны, по их мнению, царит мрачная атмосфера, а также где можно найти готическую архитектуру или устроить тематическую фотосессию в «зловещем» месте. Лидером опросов стал Челябинск — по данным экспертов, средняя цена ночи в отеле здесь начинается от 2,5 тысячи рублей.
На втором месте оказался Выборг, а третью строчку занял Калининград. Однодневное размещение в этих городах обойдется туристу примерно в 7,4 и 2,2 тысячи рублей.
Также участники отметили такие города как Керчь, Волгоград, Приморско-Ахтарск, Владикавказ, Орехово-Зуево, Воркуту и Апатиты.
Места,Lenta.ru,
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