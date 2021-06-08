Власти Лос-Анджелеса ополчились на павлинов

Павлины поселились в жилых кварталах Южной Калифорнии. В течение пандемии популяцией никто не занимался, и теперь они сотнями бродят в Пасадене и других городах к северо-востоку от Лос-Анджелеса, пишет The Washington Post

Фото: Toby Melville / Reuters Toby Melville / Reuters

Птицы перемещаются стаями, приземляются на крыши или прогуливаются по тротуару. «Они будят меня на рассвете. Они звучат как младенцы, которых пытают, а крики транслируют через очень большой микрофон», — пожаловалась 68-летняя Кэтлин Таттл (Kathleen Tuttle), прокурор в отставке из Восточной Пасадены.

Наблюдательный совет округа Лос-Анджелес готовится действовать. Уже во вторник может состояться голосование за постановление о запрете преднамеренного кормления павлинов. То есть тот, кого поймают за кормлением птиц, может получить штраф в размере 1000 долларов или шесть месяцев тюрьмы. Защитники птиц утверждают, что павлины — благословение, с их великолепным оперением оживляются окрестности. Другие считают их проклятием. Их хриплые брачные крики будят жителей до восхода солнца, они пожирают сады и выковыривают черепицу, а самцы яростно клюют припаркованные машины, когда принимают свое отражение за соперника.

По данным Майка Макси (Mike Maxcy), эксперта по дикой природе, управляющего компанией по ловле и перемещению птиц из жилых районов в природные заповедники, ситуация с павлинами — одна из самых противоречивых. Семьдесят процентов населения ненавидят их и хотят избавиться, а тридцать процентов любят и лелеют.