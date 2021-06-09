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Названы лучшие в мире города для жизни в 2021 году

ТАССиещё 5
12 часов назад
Окленд получил титул лучшего города мира по уровню качества жизни и возглавил рейтинг аналитического подразделения британского журнала The Economist Economist Intelligence Unit (EIU). Доклад Global Liveability Index 2021 был представлен в среду компанией EIU.
Названы лучшие в мире города для жизни в 2021 году
Фото: WikipediaWikipedia
Крупнейший город Новой Зеландии превзошел Осаку и Аделаиду в рейтинге из 140 лучших городов планеты. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.
Окленд получил 96 баллов - на 1,8 балла больше, чем Осака (Япония). Последующие места заняли Аделаида (Австралия) с 94 баллами, Веллингтон (Новая Зеландия) и Токио (Япония) - 93,7 балла и Перт (Австралия) - 93,3 балла. Также в первые 10 лучших городов мира вошли швейцарские Цюрих и Женева, оказавшиеся на седьмом и восьмом месте соответственно, и австралийские Мельбурн, опустившийся со второго на девятое место, и Брисбен, замкнувший десятку лидеров.
"Восемь городов Азиатско-Тихоокеанского региона попали в первую десятку, тогда как европейские и канадские мегаполисы значительно уступили свои позиции из-за последствий жестких ограничений. Окленд поднялся на первое место, поскольку власти успешно сдерживали распространение COVID-19, позволяя городу оставаться открытым, что и обеспечило высокие оценки",
- указали авторы рейтинга.
Последнее место в списке занял Дамаск (Сирия), а перед ним разместились Лагос (Нигерия), Порт-Морсби (Папуа - Новая Гвинея) и Дакка (Бангладеш).
Места,The Economist,
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