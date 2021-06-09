Названы лучшие в мире города для жизни в 2021 году

Крупнейший город Новой Зеландии превзошел Осаку и Аделаиду в рейтинге из 140 лучших городов планеты. Специалисты оценивали и сравнивали уровень качества жизни в городах мира по нескольким показателям: стабильность развития, культура, экология, здравоохранение, образование и инфраструктура.

Окленд получил 96 баллов - на 1,8 балла больше, чем Осака (Япония). Последующие места заняли Аделаида (Австралия) с 94 баллами, Веллингтон (Новая Зеландия) и Токио (Япония) - 93,7 балла и Перт (Австралия) - 93,3 балла. Также в первые 10 лучших городов мира вошли швейцарские Цюрих и Женева, оказавшиеся на седьмом и восьмом месте соответственно, и австралийские Мельбурн, опустившийся со второго на девятое место, и Брисбен, замкнувший десятку лидеров.