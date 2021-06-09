Вячеслав Бутусов в Зеленом театре ВДНХ 11 июня 2021

Историю целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни «Нау» в свежих аранжировках представит Вячеслав Бутусов вместе со своей группой «Орден Славы». «Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Крылья», – эти и многие другие хиты «Nautilus Pompilius» в исполнении Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» прозвучат 11 июня в Зеленом театре ВДНХ. Этот летний концерт под открытым небом станет незабываемым, а ощущения счастья после него — бесконечным.