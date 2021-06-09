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Вячеслав Бутусов в Зеленом театре ВДНХ 11 июня 2021

Партнерский материал
3 часа назад
Все хиты «Nautilus Pompilius».
Вячеслав Бутусов в Зеленом театре ВДНХ 11 июня 2021
Фото: Пресс-службаПресс-служба
Когда-то Илья Кормильцев сказал: «Эта музыка будет вечной», — и его слова стали пророческими. Песни «Nautilus Pompilius» стали неотъемлемой частью нашей жизни, и любой концерт Вячеслава Бутусова – это возможность вновь испытать самые сильные эмоции от прекрасной музыки и проникновенных текстов.
Историю целого поколения в удивительном сценическом оформлении под самые любимые и узнаваемые песни «Нау» в свежих аранжировках представит Вячеслав Бутусов вместе со своей группой «Орден Славы». «Гудбай, Америка!», «Прогулки по воде», «Я хочу быть с тобой», «Скованные одной цепью», «Крылья», – эти и многие другие хиты «Nautilus Pompilius» в исполнении Вячеслава Бутусова и группы «Орден Славы» прозвучат 11 июня в Зеленом театре ВДНХ. Этот летний концерт под открытым небом станет незабываемым, а ощущения счастья после него — бесконечным.
11 июня 2021, начало в 19:00, Зеленый театр ВДНХ, Москва.
Места,Илья Кормильцев,Вячеслав Бутусов,
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