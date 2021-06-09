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В какой стране нет тюрем, адвокатов и люди живут до 85 лет

Даня Виттиг
1 час назад
Андорра — одно из карликовых государств Европы, которое не входит в состав Евросоюза. "Рамблер" узнал про странные законы, по котором существует государство.
В какой стране нет тюрем, адвокатов и люди живут до 85 лет
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
У жителей Анодрры не имеет доступа к морю, так как большую часть страны занимают горы. Здесь уместились всего семь городов, границы которых практически незаметны. В городах расположены древние храмы, крепости, при этом объекты современности тоже присутствуют.
В маленькой стране безопасно и люди живут до 85 лет, при этом средний возраст местного жителя — 39 лет. Большинство андоррцев предпочитают жить без брака, руководствуясь правилами серийной моногамии, когда одни долгие отношения смеют другие. У Андорры три статьи доходов: туризм, сельское хозяйство и банковская система.
Поэтому люди из страны не уезжают, несмотря на достаточно высокие цены. Термальные СПА, горнолыжные спуски и беспошлинный шопинг привлекают достаточное количество туристов. Иногда страна даже закрывает границы, когда не может обеспечить безопасность туристов.
Кстати, в Адорре совсем нет армии, страну охраняют всего 200 полицейских. Грабежей не случается, так как не принято. Местные не очень любят суды, а адвокатов считают защитниками преступности. Поэтому профессия адвоката в Адорре непопулярна. Тюрем тоже нет, потому что нет преступников. Да и оплачивать чужое содержание местные не хотят.
В стране уже 800 лет нет единоличного правителя, государством управляет епископ Урхельский и президент Франции. Однако значение они имеют вполне посредственное и редко заезжают в Андорру. Реальная сила есть только у парламента, который состоит из 28 человек. Несмотря на близость к Франции и Испании, Андорра остается самостоятельным государством.
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