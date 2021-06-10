Названы самые красивые улицы в мире

Кроме того, в список вошел проспект Сан-Хуан в Барселоне, который получил высокую оценку из-за его пешеходной и велосипедной планировки, а также стильных ресторанов и «удивительной коллекции магазинов с комиксами». При этом на третьем месте оказалась улица Саут-Бэнк в Лондоне, которую признали отличным местом для прогулок и осмотра основных достопримечательностей британской столицы.