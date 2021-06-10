«Therr Maitz» в Зеленом театре ВДНХ 12 июня 2021

Полная самоотдача и качественное звучание, неожиданные импровизации, любимые песни и невероятная атмосфера – «Therr Maitz» с концертом «Superstar» выступит в Зеленом театре ВДНХ 12 июня.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Антон Беляев: «Концерт «Therr Maitz» в Зеленом театре ВДНХ обещает стать «тренингом» по раскованности. Все как в треке «Superstar»: самоирония, энергия, простота. Лето только началось, и пора задать ему правильное настроение — увидимся 12 июня в Зеленом театре. Future is bright, друзья!»

История «Therr Maitz» убедительным образом доказывает, что качественный и стильный англоязычный музыкальный проект может покорить большую аудиторию в России и за ее пределами.

На счету «Therr Maitz» успешные выступления на топовых площадках и фестивалях, масштабные гастрольные туры по всей России и странам ближнего зарубежья, бесчисленное количество публикаций в СМИ, а также эфиры на самых рейтинговых радиостанциях и телеканалах страны.