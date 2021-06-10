ТНТ MUSIC отпраздновал пятилетие

На красной дорожке, в начале которой гостей встречали две яркие Lamborghini, друг друга сменяли TikTok-звёзды – Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Халберы, Катя Адушкина, Герман Глас, Димас Блог, Павел Дворецкий, а также блогер и ведущая проекта ТОП ТикТок на ТНТ MUSIC Юля Гаврилина. На пати были замечены давний единомышленник канала ST, участник Little Big Антон Лиссов, Рита Дакота, Gafur, Konfuz, Артём Качер, Никита Киоссе
, рэперы Luxor, Ганвест и Жак Энтони, руководители топовых лейблов и другие знаменитости.