ТНТ MUSIC отпраздновал пятилетие

Вечером 9 июня в московском ресторане Balzi Rossi прошла масштабная вечеринка в честь пятого дня рождения телеканала ТНТ MUSIC. Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk. Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi внезапно стал площадкой андерграундного художника: в классические сталинские интерьеры вписались хулиганские граффити, теги и стикеры, инсталляция из телевизоров и фотозона с цитатами новых звёзд. За контрасты на сцене отвечали герои года – покорительница стримингов Mary Gu, главный тиктокер страны Даня Милохин, адепты урбан-звучания Andro и The Limba, гуру клубной электроники Cream Soda и экспериментатор Feduk.

Пресс-служба

На красной дорожке, в начале которой гостей встречали две яркие Lamborghini, друг друга сменяли TikTok-звёзды – Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Халберы, Катя Адушкина, Герман Глас, Димас Блог, Павел Дворецкий, а также блогер и ведущая проекта ТОП ТикТок на ТНТ MUSIC Юля Гаврилина. На пати были замечены давний единомышленник канала ST, участник Little Big Антон Лиссов, Рита Дакота, Gafur, Konfuz, Артём Качер, Никита Киоссе , рэперы Luxor, Ганвест и Жак Энтони, руководители топовых лейблов и другие знаменитости.

Пресс-служба

Лайн-ап вечеринки ТНТ MUSIC не уступал программам летних фестивалей, по которым явно скучала публика. Сначала Mary Gu задала настроение живым поп-роком. Особенно мощно прозвучал отвязный сингл «Косички». Затем эпатажный Даня Милохин добавил легкомысленности вирусными треками «Друг», «Лапки» и «Я дома». Чувственной лирикой поделились Andro и The Limba. Без дуэтного исполнения суперхита «X.O», конечно же, не обошлось.

Пресс-служба

Под конец шоу на танцпол обрушились Cream Soda. Апогеем стали их карантинные гимны «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно». А закрывал пати Feduk, который не только выдал крайне ожидаемый «Бэнгер» под биты от Cream Soda, но и представил жаркую новинку – «Песню про лето».

Пресс-служба