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Вайб улиц и роскошь закрытых клубов: ТНТ MUSIC отпраздновал пятилетие

Партнерский материал
4 часа назад
Вечером 9 июня в московском ресторане Balzi Rossi прошла масштабная вечеринка в честь пятого дня рождения телеканала ТНТ MUSIC. Её хедлайнерами стали Mary Gu, Даня Милохин, Andro, The Limba, Cream Soda и Feduk. Среди гостей отметились ST, Gafur, Антон Лиссов из Little Big, Рита Дакота, Luxor, Артём Качер, Жак Энтони, Юля Гаврилина, Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Катя Адушкина и другие, а также представители музыкальных мейджоров и СМИ России.
ТНТ MUSIC отпраздновал пятилетие
Фото: Пресс-службаПресс-служба
ТНТ MUSIC отметил первую крупную дату вечеринкой 5.0, на которой клубная атмосфера соединилась с истинным духом улиц. Московский ресторан Balzi Rossi внезапно стал площадкой андерграундного художника: в классические сталинские интерьеры вписались хулиганские граффити, теги и стикеры, инсталляция из телевизоров и фотозона с цитатами новых звёзд. За контрасты на сцене отвечали герои года – покорительница стримингов Mary Gu, главный тиктокер страны Даня Милохин, адепты урбан-звучания Andro и The Limba, гуру клубной электроники Cream Soda и экспериментатор Feduk.
Пресс-служба
На красной дорожке, в начале которой гостей встречали две яркие Lamborghini, друг друга сменяли TikTok-звёзды – Kostromin, Диана Астер, Оля Шелби, Халберы, Катя Адушкина, Герман Глас, Димас Блог, Павел Дворецкий, а также блогер и ведущая проекта ТОП ТикТок на ТНТ MUSIC Юля Гаврилина. На пати были замечены давний единомышленник канала ST, участник Little Big Антон Лиссов, Рита Дакота, Gafur, Konfuz, Артём Качер, Никита Киоссе, рэперы Luxor, Ганвест и Жак Энтони, руководители топовых лейблов и другие знаменитости.
Пресс-служба
Лайн-ап вечеринки ТНТ MUSIC не уступал программам летних фестивалей, по которым явно скучала публика. Сначала Mary Gu задала настроение живым поп-роком. Особенно мощно прозвучал отвязный сингл «Косички». Затем эпатажный Даня Милохин добавил легкомысленности вирусными треками «Друг», «Лапки» и «Я дома». Чувственной лирикой поделились Andro и The Limba. Без дуэтного исполнения суперхита «X.O», конечно же, не обошлось.
Пресс-служба
Под конец шоу на танцпол обрушились Cream Soda. Апогеем стали их карантинные гимны «Никаких больше вечеринок» и «Плачу на техно». А закрывал пати Feduk, который не только выдал крайне ожидаемый «Бэнгер» под биты от Cream Soda, но и представил жаркую новинку – «Песню про лето».
Пресс-служба
ТНТ MUSIC: 5 лет в эфире. Дальше – больше актуальной музыки, больше новых героев, больше вечеринок.
Места,Рита Дакота,Никита Киоссе,
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