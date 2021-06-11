Священная гора, на которую нельзя подниматься людям

Тибет — место загадочное и необычное. И среди прочего есть здесь гора, восхождение на которую запрещено законом. На вершину ее до сих пор не поднимался ни один человек. Во всяком случае, так гласят официальные данные. О том, что это за таинственное место и почему оно так ревностно охраянется государством, читайте в материале “Рамблера”.

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Кайлас — это священная гора для буддистов и индуистов. Согласно легендам, именно на ее вершине обитают боги Будда и Шива (имя “хозяина” зависит от исповедуемой религии). Паломники со всей Азии приезжают сюда, чтобы совершить кору, обход горы по часовой стрелке.

Просто так приехать сюда и обойти Кайлас не получится. Поскольку гора находится в юрисдикции Китая, даже в Тибет можно попасть лишь по специальному пропуску, для того же, чтобы оказаться возле священного объекта, паломника должен обязательно сопровождать сотрудник Государственной Безопасности Китая. Причем не бесплатно. Специальный пропуск для похода к горе Кайлас выдается не на каждого человека в отдельности, а на группу людей. Покидать эту группу никто не имеет права. Более того, туристам, приехавшим с Запада, могут легко отказать в допуске в группу без объяснения причин.