Как подготовить квартиру, чтобы сдать ее дорого

Сдавать квартиры в аренду и получать пассивный доход — популярный способ заработать. Многие предприимчивые россияне специально покупают жилье, чтобы сделать из него бизнес. Если знать некоторые приемы обустройства арендного жилья, то можно где-то здорово сэкономить на мебели и бытовой технике. А декор при этом может повысить стоимость вашей квартиры. Подробнее об этом читайте в материале "Рамблера".

Уберите "бабушкин ремонт"

Многие владельцы жилья не вкладываются даже в минимальный ремонт и теряют деньги. Дело в том, что "бабушкин ремонт" обычно сдается тысяч на 20 дешевле, чем минимализм со светлыми стенами. Молодые люди готовы снимать квартиру с неровными стенами, лишь бы на них не было ковра.

Ремонт может быть бюджетным, достаточно выбросить старое, снять обои и покрасить стены краской. Некоторые съемщики готовы сделать косметический ремонт самостоятельно в счет арендной платы, такой опцией тоже можно воспользоваться. Зачастую своими руками и для себя люди делают недорогие и качественные ремонты.

Нужная мебель

По сути, человеку необходимо спальное место, место для хранения, кухня и ванная. Это минимум, которым можно обставить квартиру. Однако лучше, если спальное место будет шире 140 см, чтобы на нем могли поместиться двое. Личную жизнь никто не отменял!

От лишних шкафов и тумб можно отказаться, зато посудомоечная машина добавит сто очков вашему жилью. Конечно, в квартире должен быть чайник, стиральная машина и холодильник. Все это можно купить на "Авито". А вот от микроволновки и даже духовки можно отказаться.

Декор

Самое простое, что может сделать арендодатель — заменить текстиль (шторы, полотенца), заменить "банные мелочи", скрыть недостатки стен с помощью картин и добавить цветов в комнату. Риелторы единогласно заявляют, что цветы в квартире увеличивают скорость ее сдачи и поднимают ценник. Квартиры с цветами и декором выглядят уютно, в них хочется жить.