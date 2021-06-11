«Браво» в Зеленом театре ВДНХ 13 июня 2021

Советская, российская, но в первую очередь очень московская группа «Браво» по делу слывет одним из грандов отечественного рок-н-ролла на протяжении вот уже почти 40 лет. За эти годы у ее микрофона успели побывали многие ныне самостоятельные звезды, причем хотя бы одной канонической пластинкой - будь то «Bravo», «Стиляги из Москвы» или «На перекрестках весны» - может похвастаться каждый из составов группы.
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Перейдя в разряд классиков, последние несколько лет музыканты «Браво» посвятили подведению промежуточных итогов, поочередно выпустив сборник лучших песен, биографию, документальный фильм «БравоStory» и альбом авторемейков и кавер-версий «Unrealised». Основным вокалистом группы стал ее бессменный идеолог Евгений Хавтан, а главные песни «Браво» разных лет продолжают щеголять своей неувядаемостью.
В июне в этом можно будет убедиться в антураже Зеленого театра ВДНХ - под открытым небом, по случаю наступления как никогда долгожданного лета, всегда работавшего с хитами «Браво» в ударной связке.
13 июня, Зеленый театр на ВДНХ, начало в 19:00.