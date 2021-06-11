«Браво» в Зеленом театре ВДНХ 13 июня 2021

Советская, российская, но в первую очередь очень московская группа «Браво» по делу слывет одним из грандов отечественного рок-н-ролла на протяжении вот уже почти 40 лет. За эти годы у ее микрофона успели побывали многие ныне самостоятельные звезды, причем хотя бы одной канонической пластинкой - будь то «Bravo», «Стиляги из Москвы» или «На перекрестках весны» - может похвастаться каждый из составов группы.