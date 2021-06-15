Где за границей живет больше всего русских

В любом уголке планеты можно найти русскоязычное население. Многие люди эмигрировали из России в другие страны. Кто-то сделал это ради семьи, кто-то уехал в поисках лучшей жизни, а кто-то уехал работать и так и не вернулся на родину. "Рамблер" рассказывает, в каких странах живет больше всего людей, переехавших из России или стран бывшего СССР.

Германия

Диаспора россиян, переехавших в Германию, считается одной из многочисленных в Европе. Большинство русскоговорящих людей переехали сюда еще во времена существования ГДР. В Германии русскоязычная диаспора организовала целое сообщество и отдельный культурный пласт. Для людей из России, живущих в Германии, есть специальные школы, детские сады, театры и библиотеки. Подобные объединения есть в крупных и в малых городах. Они помогают осваиваться переехавшим людям. Согласно статистике, в Германии находится от 1,5 до 3 миллионов русскоговорящих человек.

США

История насчитывает несколько волн эмиграции русских в Америку. Все это привело к тому, что в крупных городах образовались русскоязычные сообщества. Наиболее популярным для переезда россиян считается Нью-Йорк и в частности Брайтон-Бич, известный как "маленькая Одесса". Стоит отметить, что в этом районе поселились не только русские, но и другие выходцы из Восточной Европы. Время там словно остановилось, поэтому если вы захотите вернуться в конец девяностых-начало нулевых, то вам на Брайтон-Бич. Второе по численности сообщество русскоговорящих людей расположилось в Лос-Анджелесе, а третье — в Малибу.

Польша

Эта европейская страна привлекает своей территориальной близостью к России. Кроме того, нашему человеку там легко прижиться из-за схожего менталитета. Однако многие русскоговорящие люди предпочитают использовать Польшу как отправную точку для переезда в Европу, но некоторые все же остаются в этой стране навсегда.

Израиль