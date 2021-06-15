Острова, которые никто не хочет покупать

Если вы думаете, что иметь свой остров себе могут позволить только миллиардеры, то вы ошибаетесь. На самом деле некоторым людям достаточно небольшой суммы, чтобы земля, окруженная морем, была в их распоряжении. Однако есть несколько нюансов, из-за которых не все согласятся на жизнь на острове.

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Матсайкер (Австралия)

Из-за своей удаленности этот остров практически не посещался европейцами до XIX века. Сейчас там можно редко встретить людей, а правительство Австралии предлагает семейным парам полгода бесплатного проживания на Матсайкере в большом доме с овощным садом.

Однако есть масса условий, которые правительство просит соблюдать. Ехать туда нужно только, если вы состоите в браке, а ваша вторая половина согласна на это путешествие. Живущим там людям придется поддерживать флору и фауну острова, а также делать метеорологические наблюдения. Покидать остров раньше срока нельзя, несмотря на то, что там нет интернета, телевидения и другой связи с внешним миром.

Грюинард (Шотландия)

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в 1990 году Грюинард перекупили в последний раз за 500 фунтов стерлингов. С того момента его уже выставляли на продажу десятки раз и даже снижали цену, но никто не хочет его покупать. Дело в том, что этот остров оброс слухами и предположениями о его опасности. Предполагается, что на нем проходили испытания биологического оружия, в том числе сибирской язвы. Правительство утверждает, что остров безопасен для жизни, но верят этому не все. Из-за предположений людей и слухов Грюинард оказался никому не нужен.

Дакса (Хорватия)

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