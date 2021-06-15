Лас-Вегас в России, который не смог: что стало с «Азов-сити»

"Азов-Сити" — первая федеральная игорная зона, действовавшая в Российской Федерации в период с 2010 по 2018 год. Идея была создать в России свой Лас-Вегас, однако этого не произошло, 1 января 2019 года все казино были закрыты. Подробнее о судьбе "Азов-Сити" расскажет "Рамблер".

Для конца 90-х и начала нулевых казино, однорукие бандиты и игорные дома были нормальной частью обычной жизни. По телеканалам то и дело крутили передачи о заядлых игроках, проигрывающих свои дома. Правительство услышало глас народа только в 2009 году, был введен закон "Об игорном бизнесе" и азартные игры попали под запрет вне определенных зон.

Первая игорная зона получила название "Азов-Сити" и была открыта в 2010 году на берегу Азовского моря. Однако "рай для игроков" находился не в самом приятном месте, в радиусе десятков километров от него находились бескрайние поля. Зоны специально появлялись в подобных местах, чтобы стать двигателем прогресса для неблагополучных районов. Власти Краснодарского края подвели к территории дорогу, электричество, газ.

К слову, в "Азов-Сити" и правда начали приезжать люди. В 2010 году открылось первое казино «Оракул», следом за ним «Шамбала» и одноименный пятизвёздочный отель. Зарплата обслуживающего персонала здесь достигала 40 тысяч рублей, когда средняя зарплата в селах составляла всего 10 тысяч. Наличие отелей и казино позволило трудоустроить 870 человек, некоторые из них работали семьями.

Казалось, что все были довольны: бизнес приносил прибыл, люди были рады работе, власти — налогам, а игроки были счастливы утолить свое азартное желание. Планы по развитию тоже были амбициозные. Бизнесмены планировали обустроить бухту для яхт, небольшой аэродром для малой авиации, а вертолетную площадку даже успели построить.

Но после Олимпиады в Сочи власти решили открыть казино в Красной Поляне. По закону на территории одного региона может располагаться только одна подобная зона и, конечно, вариант с Красной поляной был более перспективным для развития.