Группа «Воскресение» 20 июня в «Главклубе»

«Все сначала»: 20 лет альбому.
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За весь период своего существования музыканты группы «Воскресенье» успели выпустить всего четыре полноценных альбома, что не помешало им уместить в четыре лонгплея целое созвездие хитов. От того особенно ценно, что один из этих альбомов отмечает в этом году свое 20-летие.
Третья студийная пластинка группы «Всё сначала» фактически является «The Best по заявкам слушателей». А значит концерт 20 июня будет до краев переполнен глубоко любимой музыкой.
Специальным музыкальным гостем вечера станет Евгений Маргулис
, который на момент выхода альбома в далеком 2001 году являлся действующим участником группы «Воскресенье» и имел непосредственное отношение к созданию и записи «Всё сначала».
Группа «Воскресение» относится к тем уникальным коллективам, песни которых знают наизусть независимо от того, в каком десятилетии формировались музыкальные пристрастия. Именно поэтому на концертах группы можно увидеть представителей нескольких поколений, которых объединяет любовь к особой музыкальной философии коллектива.
20 июня, начало в 20:00, Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1.