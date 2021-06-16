Группа «Воскресение» 20 июня в «Главклубе»

За весь период своего существования музыканты группы «Воскресенье» успели выпустить всего четыре полноценных альбома, что не помешало им уместить в четыре лонгплея целое созвездие хитов. От того особенно ценно, что один из этих альбомов отмечает в этом году свое 20-летие.