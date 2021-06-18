В Италии решили ежегодно отмечать День Горького

В городе Сорренто в Италии решили ежегодно отмечать День Максима Горького. Об этом представитель муниципалитета Луиджи Д’Ализе рассказал РИА Новости

Праздник будут отмечать 18 июня, в день смерти писателя.

«Горький прожил в нашем городе более девяти лет. Здесь он написал многие произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Желание сохранить память об этом выдающемся писателе и человеке, о его длительном пребывании в Сорренто привело к тому, что городская администрация приняла решение учредить специальный День Горького», — пояснил Д’Ализе.

18 июня члены городской администрации во главе с мэром Массимо Копполой возложат лавровый венок к монументу Горького на площади Пьяцца делла Виттория. Кроме того, состоится российско-итальянская видеоконференция: в ней поучаствуют члены семьи писателя и деятели культуры, науки и искусства.

Горький приехал в Сорренто в апреле 1924 года и провел там девять лет. За эти годы он написал «Жизнь Клима Самгина», «Дело Артамоновых», «Заметки из дневника» и множество очерков.