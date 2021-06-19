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В Чернобыле откроются водные и велосипедные маршруты

Даня Виттиг
4 часа назад
В конце июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции откроются водные и велосипедные маршруты. Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.
В Чернобыле откроются водные и велосипедные маршруты
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Для того, чтобы совершить поездку, нужно подать заявку, организатор обеспечит визитерв водным и велосипедным транспортом.
Для туристов будут доступны пять официально утвержденных речных маршрутов, там был произведен радиационный контроль. Путь проходит через Припять, Чернобыль, несколько сел зоны отчуждения и пролегает вблизи атомной станции.
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