В Чернобыле откроются водные и велосипедные маршруты

В конце июня в зоне отчуждения Чернобыльской атомной электростанции откроются водные и велосипедные маршруты. Об этом сообщил Центр организационно-технического и информационного обеспечения управления зоной отчуждения.

Для того, чтобы совершить поездку, нужно подать заявку, организатор обеспечит визитерв водным и велосипедным транспортом.