Ольга Арефьева и группа «Ковчег» 26 июня в «Главклубе»

Презентация альбома «Kо-mix», хиты всех времен.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

Ольга Арефьева – настоящая лисица, которая не первый раз шокирует слушателей резким изменением стиля своей музыки. Новый релиз «Ko-mix», вышедший 4 июня, делает крутой вираж: на этот раз Арефьева примерила на свои песни броские ритмы танцпола. Электронная танцевальная музыка с местами радикальной обработкой голоса неожиданно сочетается с более чем серьезными и актуальными текстами.

Арефьева никогда не чуралась смелых экспериментов. В этот раз «Ko-mix» попал в жанр максимально любимый и востребованный как взрослыми интеллектуалами, так и модными подростками. В релизе любовные, социальные, острые – и при этом моторные треки. В них качает саунд и аранжировка, а не только мелодия с текстом. Для этого альбома Ольга сочинила целую маленькую вселенную: дерзкую героиню, брутального мачо, их отношения, которые заставляют ее нешуточно страдать. Лирическая героиня бьётся за свою самостоятельность и находит в себе силу противостоять удушающей любви-тюрьме, не растеряв искренности и нежности. Готовя этот релиз, Ольга два года самым серьезным образом рисовала, осваивая стиль комикс, а может банд-десине.

Она иллюстрировала свои песни рисунками, будто вырванными из несуществующей комикс-серии про девчонку-оторву, которая делится своими яркими переживаниями то страсти, то отчаяния. К счастью, на графической серии героиню опекает ангел – то в антропоморфном виде, то в виде морщинистого кота-сфинкса.

Девчонка пройдет все испытания и даже попрощается с жизнью. Но победит и оставит нас в конце альбома счастливыми с огромным желанием запустить его снова.

Концертная презентация альбома, в котором примет участие полный состав электрического «Ковчега», состоится в московском «Главклубе» (г. Москва, ул. Орджоникидзе, 11, стр. 1) 26 июня.