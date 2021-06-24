23 июня состоялось долгожданное открытие пятого международного музыкального фестиваля «ЖАРА», который проводится с 23 по 27 июня в Crocus City Hall.

Фото: Пресс-служба Пресс-служба

В этом году «ЖАРА» впервые проходит в Москве – на пять летних дней гости фестиваля погружены в захватывающее музыкальное шоу с участием двухсот топовых артистов! Первый день запомнится зрителям как самое яркое событие июня: феерические появления артистов на красной дорожке, нереальная энергетика южного фестиваля внутри Crocus City Hall и приятная возможность забыть обо всем, наслаждаться любимой музыкой, творчеством популярных артистов, оригинальными номерами и невообразимыми звездными дуэтами.

Пресс-служба

В первый день фестиваля зрители насладились музыкальными номерами, которые артисты подготовили на двух сценах. Одну из них специально разместили на балконе зрительного зала.

Юлианна Караулова впервые вышла на сцену после рождения ребёнка, а Вера Брежнева исполнила свой новый хит «Розовый дым». Не обошёлся вечер и без коллабораций, Филипп Киркоров и MARUV выступили с песней «Komilfo», Николай Басков и Даня Милохин взорвали зал своей «Золотой чашей», a Mot и Zivert подарили летнее настроение с песней «Паруса». Ведущей первого дня фестиваля стала несравненная Яна Чурикова, а eё соведущими выступили артисты фестиваля ЖАРА’21.

Пресс-служба

Завершился вечер традиционным гимном фестиваля, который исполнили Emin, Григорий Лепс, Филипп Киркоров, Ани Лорак, Александр Панайотов, Brandon Stone, Ваня Дмитриенко и Хабиб.

В первый день фестиваля «ЖАРА’21» выступили: Егор Крид, Zivert, Филипп Киркоров, Maruv, Григорий Лепс, Тимати, Сергей Лазарев, Ани Лорак, Николай Басков, #2Маши, A’Studio, Вера Брежнева, Ольга Бузова, Burito, Ваня Дмитриенко, Звонкий, Иванушки Int., Клава Кока, Мари Краймбрери, Лолита, Natan, Александр Панайотов, Rassa, Александр Ревва, Слава, Хабиб, Emin, Rakhim, Фогель, Юлианна Караулова, Alessandra, Тимур Родригез, Zalesski, Qami, Елена Темникова, Брендон Стоун, ЮрКисс, Мот, Dava, и Даня Милохин.

Пресс-служба

Поклонники фестиваля со всего мира могут оценить масштаб фестиваля ЖАРА, благодаря традиционной трансляции «Первого канала».

Пресс-служба