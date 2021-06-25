На юго-востоке Чехии в районе городов Бржецлав и Годонин прошел торнадо, который разрушил четыре села. Об этом сообщили местные телеканалы, видео им прислали очевидцы.

Отмечается, что торнадо крайне редко происходит в этих районах, поэтому катаклизм стал большой неожиданностью для местных людей. Ураган срывал крыши, выбивал окна и вырывал с корнем деревья. В селе Лужице торнадо перевернул автобус с людьми.