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Торнадо в Чехии разрушил четыре села

Елизавета Назарова
11 часов назад
На юго-востоке Чехии в районе городов Бржецлав и Годонин прошел торнадо, который разрушил четыре села. Об этом сообщили местные телеканалы, видео им прислали очевидцы.
Отмечается, что торнадо крайне редко происходит в этих районах, поэтому катаклизм стал большой неожиданностью для местных людей. Ураган срывал крыши, выбивал окна и вырывал с корнем деревья. В селе Лужице торнадо перевернул автобус с людьми.
Пока о количестве пострадавших не сообщается. Местные службы говорят, что под завалами домов еще могут быть люди. Сейчас спасатели, пожарные и полицейские занимаются ликвидацией последствий торнадо.
Места,Видео,
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